EUR/USD zieht nach Fed-Meeting deutlich an – Zinsdivergenz rückt zurück ins Zentrum

Der Euro-US-Dollar konnte in der abgelaufenen Handelswoche klar zulegen. Auf Wochensicht stieg das Währungspaar um +0,87 % und schloss bei 1,1740, nahe dem Wochenhoch bei 1,17635. Bis zum Fed-Meeting bewegte sich der EUR/USD weitgehend seitwärts knapp oberhalb der 1,16-Marke. Erst nach der Zinsentscheidung und der anschließenden Kommunikation der Fed setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein.







Unterstützt wurde der Euro dabei nicht nur durch den schwächeren US-Dollar nach dem als weniger hawkish wahrgenommenen Fed-Auftritt, sondern auch durch Signale aus Europa. EZB-Direktorin Isabel Schnabel betonte, dass der nächste Zinsschritt in der Eurozone eher eine Zinserhöhung als eine Zinssenkung sein könnte. Damit rückt die Zinsdivergenz wieder stärker in den Fokus: fallende Zinsen in den USA treffen auf ein potenziell restriktiveres Umfeld in Europa.







Auch die Positionierung untermauert das Bild. Laut den jüngsten COT-Daten hat das Managed Money seine Long-Positionen im EUR/USD weiter ausgebaut und hält inzwischen knapp über 99.000 Kontrakte netto long. Das spricht für eine weiterhin konstruktive Marktmeinung zugunsten des Euro.







Fazit:



Der EUR/USD profitiert aktuell von einer sich öffnenden Zinsdifferenz zwischen den USA und Europa. Solange der Markt weitere Lockerungsschritte der Fed einpreist und die EZB verbal zumindest hawkisch bleibt, bleibt der Euro strukturell gut unterstützt. Rücksetzer erscheinen vor diesem Hintergrund eher als Konsolidierungen innerhalb eines intakten Aufwärtstrends.

