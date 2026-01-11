EUR/USD – Schwache Preisentwicklung trotz Long-Positionierung

Der Euro-US-Dollar setzte seinen Abwärtstrend in der vergangenen Handelswoche fort und verlor erneut −0,70 %. Der Wechselkurs schloss bei 1,1635 und damit nahe dem Wochentief. Das Wochen-Low lag bei 1,1618, was die insgesamt schwache Preisstruktur unterstreicht. Auffällig war der sehr gleichmäßige Verlauf: Der EUR/USD tendierte über nahezu die gesamte Woche hinweg kontinuierlich nach unten, ohne nennenswerte Erholungsversuche. Technisch bleibt das Bild damit klar belastet.







Fundamental spiegelt sich diese Schwäche vor allem in der zunehmenden Zinsdivergenz wider. Die Neubewertung der US-Zinserwartungen nach den Arbeitsmarktdaten stärkte den US-Dollar weiter, während dem Euro auf der Gegenseite Impulse fehlten. Entsprechend blieb der EUR/USD unter konstantem Abgabedruck.







Interessant ist jedoch die Positionierung. Die aktuellen COT-Daten bestätigen die Preisbewegung bislang nicht. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter ausgebaut und hält nun 162.812 Kontrakte netto long. Gegenüber Mitte November entspricht das einem Anstieg von mehr als 85.000 Kontrakten. Diese Entwicklung steht im klaren Widerspruch zur jüngsten Kursdynamik.







Fazit:



Der EUR/USD zeigt aktuell eine schwache Preisstruktur und schließt nahe den Wochentiefs. Gleichzeitig signalisiert die Positionierung weiterhin deutlichen Optimismus auf Seiten des Managed Money. Diese Divergenz zwischen Preis und Positionierung ist bemerkenswert und erhöht das Risiko, dass entweder die Long-Positionen abgebaut werden – oder der Markt auf der Oberseite irgendwann reagieren muss. Kurzfristig bleibt der Euro jedoch klar unter Druck.

