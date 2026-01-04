EUR/USD: Schwacher Wochenschluss trotz weiter steigender Long-Positionierung

Der Euro-US-Dollar zeigte sich in der vergangenen Handelswoche schwächer und verlor –0,45 %. Zu Wochenbeginn notierte das Währungspaar noch im Bereich von 1,18, setzte dann jedoch zu einer kontinuierlichen Abwärtsbewegung an und beendete die Woche bei 1,171 – nahezu auf dem Wochentief. Der Verlauf unterstreicht, dass der kurzfristige Druck auf der Euro-Seite zuletzt klar überwogen hat.







Bemerkenswert ist diese Bewegung vor allem im Kontext der Positionierungsdaten. Während sich der Dollar-Index zuletzt durch Short-Eindeckungen stabilisieren konnte, zeigt sich im EUR/USD ein anderes Bild: Das Managed Money baut seine Long-Positionen weiter aus und hält aktuell 159.891 Kontrakte netto long. Diese Entwicklung ist insofern auffällig, als sie dem kurzfristigen Kursverlauf widerspricht und auf eine weiterhin konstruktive mittelfristige Erwartungshaltung gegenüber dem Euro hindeutet.







Der Markt scheint damit zwischen kurzfristigem Preisverhalten und strategischer Positionierung zu divergieren. Während der Euro auf Wochenbasis unter Druck geraten ist, bleiben spekulative Marktteilnehmer bereit, Euro-Exposure aufzubauen. Dies deutet darauf hin, dass der jüngste Rückgang bislang eher als Korrektur innerhalb eines größeren Bewegungsrahmens interpretiert wird und nicht als klarer Stimmungsumschwung.







Technisch betrachtet hinterlässt der Wochenschluss nahe dem Tief zwar ein kurzfristig angeschlagenes Bild, gleichzeitig erhöht die einseitige Positionierung jedoch die Sensitivität für Gegenbewegungen, sobald sich das Dollar-Momentum wieder abschwächt.







Fazit:



Der EUR/USD steht kurzfristig unter Druck, während die spekulative Positionierung weiterhin klar eurofreundlich bleibt. Die Kombination aus schwachem Wochenschluss und steigenden Long-Positionen spricht für ein Spannungsfeld zwischen kurzfristiger Korrektur und mittelfristigem Bias. Entscheidend wird sein, ob der Markt diese Divergenz in den kommenden Wochen über eine Stabilisierung oder eine weitere Bereinigung auflöst.

