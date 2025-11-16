EUR/USD: Stabil trotz fallender Zinssenkungserwartungen – der Markt widersetzt sich der Logik

Der Euro-US-Dollar-Future hat in der vergangenen Woche um 0,45 % zugelegt und notierte zum Wochenschluss über dem Bereich von 1,16 USD. Damit setzt sich eine Bewegung fort, die aus makroökonomischer Sicht eigentlich nicht hätte stattfinden dürfen. Denn gerade in dieser Woche sind die Zinssenkungserwartungen für das Dezember-Meeting der Federal Reserve massiv gefallen. Der Markt preist inzwischen nur noch eine Wahrscheinlichkeit von rund 44 % ein – gegenüber knapp 67 % in der Vorwoche. Unter normalen Umständen wäre dieses Umfeld klar USD-positiv gewesen: sinkende Chancen auf eine Fed-Lockerung bedeuten in der Regel Rückenwind für den Dollar und Druck auf den Euro.







Doch genau das Gegenteil ist passiert. EUR/USD zeigte sich erstaunlich widerstandsfähig, teilweise sogar fest. Besonders bemerkenswert ist, dass der Markt diese Entwicklung trotz eines generellen Stimmungsumschwungs hin zu einem „hawkisheren“ Fed-Narrativ vollzogen hat. Zahlreiche Fed-Mitglieder haben in den vergangenen Tagen öffentlich betont, dass die Inflation weiter zu hoch sei und zusätzliche Risiken für die Preisstabilität bestünden. Normalerweise wären das klare Signale für einen stärkeren US-Dollar. Stattdessen geriet der Greenback unter Druck, was auch im Dollar-Index deutlich sichtbar wurde.







EUR/USD profitierte damit indirekt vom erneuten Rücksetzer im USD-Komplex, der besonders auffällig war, weil die US-Renditen zwischenzeitlich gestiegen sind und damit eigentlich zusätzlichen Dollar-Support hätten liefern müssen. Die Entwicklung zeigt: Der Markt reagiert momentan stark auf Positionierungsdaten, überkaufte Dollar-Strukturen und relative Schwächephasen – weniger auf die klassischen Zinsdifferenzen. Der Euro bleibt stabil, obwohl die fundamentalen Daten dies eigentlich nicht rechtfertigen. Auch die Tatsache, dass viele US-Konjunkturdaten erst in den kommenden Tagen nachgeliefert werden und somit Unsicherheit herrscht, dämpfte die Dollar-Nachfrage und hielt EUR/USD erstaunlich gut unterstützt.







Fazit:



EUR/USD zeigt eine bemerkenswerte Robustheit gegen das fundamental eigentlich USD-freundliche Umfeld. Dass der Dollar trotz höherer Renditen und deutlich gesunkener Zinssenkungserwartungen unter Druck stand, spricht für eine fragile Marktstruktur, ausgelaufene Dollar-Positionierungen und ein Umfeld, in dem die FX-Reaktion zunehmend taktisch und weniger fundamental ist. Kurzfristig bleibt EUR/USD damit konstruktiv, solange der Dollar-Index unter 100 handelt. Für uns bleibt die Long-Bias im Euro intakt – und der Markt bestätigt diese Sicht eindrucksvoll.

