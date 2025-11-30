EUR/USD: Starker Wochenausbruch – Euro nähert sich erneut der 1,16-Marke

Der Euro-US-Dollar hat die vergangene Woche mit einem deutlichen Plus von 0,75 % beendet und bei 1,1596 knapp unter der psychologisch wichtigen 1,16er-Schwelle geschlossen. Die Bewegung war eindeutig: Der Euro stieg von Montag an und zeigte eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gegenüber einem insgesamt schwächeren Dollar-Umfeld. Unterstützt wurde die Aufwärtsbewegung vor allem vom drastischen Umschwung in den Zinserwartungen der US-Notenbank. Nachdem Williams signalisiert hatte, dass eine erste Zinssenkung „im near term“ möglich ist, preist der Markt mittlerweile eine 86-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Lockerung am 10. Dezember ein – ein klarer Rückenwind für sämtliche Nicht-Dollar-Währungen.







Auch die Positionierungsdaten zeichnen ein stützendes Bild: Die COT-Daten vom 17. Oktober zeigen weiterhin netto über 108.000 Long-Kontrakte im Managed Money – eine der stärksten Euro-Long-Positionierungen der letzten Jahre. Diese datenbasierte Unterstützung erklärt, warum Rücksetzer in EUR/USD zuletzt kaum Momentum hatten: Besonders institutionelle Trendfolger setzen klar auf eine Fortsetzung der Erholung. Technisch betrachtet konsolidiert der Euro nun direkt unter einer wichtigen Widerstandszone. Ein Ausbruch über 1,16 würde das Tor zu höheren Levels im Bereich 1,1670 bis 1,1750 öffnen, während ein Rückfall unter 1,1490 die Struktur kurzfristig neutralisieren würde.







Makroökonomisch bleibt die Divergenz zwischen Fed und EZB der dominante Treiber: Während die US-Notenbank klar auf Lockerungskurs schwenkt, signalisiert die EZB „keine Eile“ für weitere Zinssenkungen. Diese wachsende Zinsdifferenz zugunsten des Euro sorgt für zusätzlichen Aufwärtsdruck im Währungspaar. Auch die relative Stabilität der europäischen Frühindikatoren – trotz schwacher deutscher Daten – trägt dazu bei, dass Investoren die Eurozone zunehmend als Alternative im globalen Carry- und Kapitalflusskontext sehen.







Fazit:



Der Euro befindet sich in einem gefestigten Aufwärtstrend und profitiert von einer breiten Kombination aus starkem Momentum, konstruktiver Positionierung und einer klar dovishen Fed-Kommunikation. Solange die Zinssenkungswahrscheinlichkeit für den 10. Dezember hoch bleibt, spricht vieles für eine Fortsetzung der Euro-Stärke. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Zone um 1,16 wäre das nächste technische Signal für weiter steigende Kurse.

