EUR/USD: Zwischen Unsicherheit und technischer Stärke

Der EUR/USD zeigte sich in der abgelaufenen Woche stabil mit leichtem Aufwärtstrend. Das Währungspaar legte um +0,25 % zu und schloss bei 1,15695. Zwischenzeitlich fiel der Euro am Wochenbeginn unter die psychologisch wichtige Marke von 1,15, konnte sich jedoch im weiteren Verlauf deutlich erholen und am Freitag ein Wochenhoch bei 1,15909 markieren.







Diese Erholung spiegelt eine Mischung aus technischer Stärke und fundamentaler Zurückhaltung wider. Der weiterhin andauernde US-Government-Shutdown sorgt für Unsicherheit, da wichtige Wirtschaftsdaten ausbleiben und der Markt ohne klare Signale der Fed auskommen muss. Die US-Renditen blieben weitgehend stabil, während der Dollar in engen Spannen handelte.







Auf europäischer Seite sorgte die vorsichtig optimistische Tonlage der EZB, verbunden mit einer stabilen Inflationsentwicklung, für eine gewisse Unterstützung. Der Euro konnte davon profitieren, dass die Märkte zunehmend auf einen anhaltenden Zinsvorsprung der Eurozone gegenüber den USA im Jahr 2026 spekulieren.







Fazit:



Der EUR/USD bleibt in einer technischen Aufwärtsbewegung, gestützt durch einen schwächeren Dollar und eine solide Grundstimmung in der Eurozone. Solange die Marke von 1,15 hält, überwiegt das bullishe Momentum – ein Ausbruch über 1,16 würde das nächste Ziel bei 1,17 aktivieren. Kurzfristig bleibt das Paar anfällig für Volatilität, mittelfristig jedoch mit Rückenwind durch den schwindenden Zinsvorsprung der USA.

