    Carsten Stork

    Der Euro konsolidiert – das übergeordnete Bild bleibt klar dollarbearish

    Der Euro/US-Dollar zeigte sich in der vergangenen Woche leicht schwächer und schloss mit einem Wochenminus von –0,29 % bei 1,17054. Bemerkenswert ist dabei der Wochenverlauf: Am Dienstag konnte das Währungspaar zunächst noch bis auf 1,18039

    Carsten Stork
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Euro/US-Dollar zeigte sich in der vergangenen Woche leicht schwächer und schloss mit einem Wochenminus von –0,29 % bei 1,17054. Bemerkenswert ist dabei der Wochenverlauf: Am Dienstag konnte das Währungspaar zunächst noch bis auf 1,18039 ansteigen, bevor im weiteren Verlauf Verkaufsdruck einsetzte und der Markt nahe dem Wochentief aus dem Handel ging.

    Aus technischer Sicht wirkt diese Bewegung eher wie eine Konsolidierung nach dem vorherigen Anstieg als wie ein Richtungswechsel. Das kurzfristige Momentum hat zwar nachgelassen, eine strukturelle Schwäche des Euro lässt sich daraus jedoch bislang nicht ableiten.

    Besonders aufschlussreich bleibt die Positionierung. Laut den COT-Daten per 12.12. ist die Long-Positionierung des Managed Money deutlich angestiegen und liegt nun bei 138.788 Kontrakten. Diese Entwicklung unterstreicht die übergeordnete Erwartung einer weiteren Dollar-Schwäche gegenüber dem Euro, auch wenn kurzfristige Rücksetzer auftreten.

    Fundamental fügt sich dieses Bild gut in den geldpolitischen Rahmen. Die EZB hat zuletzt klar signalisiert, dass weitere Zinssenkungen vorerst vom Tisch sind, während im US-Dollarraum mit einer fortgesetzten Lockerung gerechnet wird. Wir gehen davon aus, dass es im kommenden Jahr bis zu drei Zinssenkungen in den USA geben könnte. Damit dürfte sich die Zinsdivergenz weiter zugunsten des Euro verschieben.

    Fazit:
    Der Euro/US-Dollar konsolidiert kurzfristig, ohne das übergeordnete bullische Setup zu beschädigen. Die steigende Long-Positionierung des Managed Money sowie die zunehmende Zinsdivergenz sprechen weiterhin für einen stärkeren Euro gegenüber dem US-Dollar. Rücksetzer bleiben in diesem Umfeld eher Gelegenheiten als Warnsignale.

    Autor
    Renditemanufaktur
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Verfasst von Renditemanufaktur
