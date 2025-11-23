Euro-US-Dollar: Druck auf den Euro – Fed-Signale bestimmen die Woche

Der Euro-US-Dollar hat die Woche mit einem klaren Rücksetzer beendet. Mit –0,94 % schloss das Währungspaar bei 1,15095 und gab damit einen Großteil der Zugewinne der Vorwochen wieder ab. Der Verlauf war dabei bemerkenswert einseitig: EUR/USD fiel über weite Strecken des Wochenverlaufs kontinuierlich, getrieben von einem stärker werdenden Dollar und einer bis zuletzt unsicheren Zinserwartungslage in den USA.







Die Bewegung wurde maßgeblich durch die Marktreaktionen auf die US-Datenlage gesteuert. Der Dollar profitierte bis Donnerstag von einer Kombination aus risk-off und verzögerten Arbeitsmarktdaten, die zunächst zu einer hawkisheren Einschätzung führten und die Erwartungen eines Dezember-Cuts auf nur 35,4 % drückten. Erst am Freitag brachte die Rede von John Williams – Präsident der New York Fed und FOMC-Vize – eine deutliche Kehrtwende. Seine Formulierungen, wonach die Fed „room for a further adjustment in the near term" hat, verschoben die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung schlagartig auf 71 % und bremsten die Dollarstärke spürbar aus.







Für den Euro blieb der Effekt jedoch begrenzt. Die Eurozone liefert weiterhin ein schwaches Wachstumsbild, die Erwartungshaltung an die EZB bleibt gedämpft, und die mittelfristige Zinsdifferenz spricht nach wie vor zugunsten des US-Dollars. Zusätzlich belasteten fallende Risikoassets – besonders im Krypto- und Tech-Sektor – wodurch sichere US-Assets Zuflüsse erhielten und EUR/USD unter Druck brachten.







Technisch bleibt das Bild angeschlagen. Das Paar arbeitet sich an einer wichtigen Unterstützungszone rund um 1,15 ab. Solange der Markt nicht über die 1,16–1,1650 zurückkehrt, bleibt der kurzfristige Bias zugunsten des Dollars bestehen.







Fazit:



Die vergangene Woche war klar von Dollarstärke geprägt, während der Euro unter der Kombination aus schwacher Eurozonen-Dynamik und Risikoaversion litt. Die Rede von Williams hat das Blatt zwar gedreht und die Zinsdifferenzperspektive etwas entschärft, doch der EUR/USD braucht strukturell stärkere Impulse aus Europa. Kurzfristig bleibt das Paar unterhalb von 1,16 technisch fragil – und die Richtung hängt weiter von der US-Zinssatzdebatte ab.


