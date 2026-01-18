    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Carsten Stork

    VIX – Volatilität springt an, aber Panik bleibt (noch) aus
    Der CBOE S&P 500 Volatility Index (VIX) zeigte in der vergangenen Woche eine spürbare Belebung und legte auf Wochenbasis um +9,45 % zu. Der Index schloss bei 15,86 %, nachdem er zur Wochenmitte, am Mittwoch, ein Hoch bei 18,10 % markiert hatte. Dieses Zwischenhoch reflektiert klar die zunehmende Unsicherheit an den Märkten, ausgelöst durch die zuletzt eskalierenden geopolitischen Spannungen. In der zweiten Wochenhälfte konnte der VIX dieses Niveau jedoch nicht halten und wurde sukzessive wieder abverkauft, was auf eine kurzfristige Beruhigung der Risikoaversion hindeutet.

    Inhaltlich bleibt die Gemengelage dennoch angespannt. Die geopolitischen Risiken haben sich zuletzt nicht reduziert, sondern ausgeweitet. Die Situation rund um Iran, die Eskalation der Rhetorik und Maßnahmen im Zusammenhang mit Grönland sowie die Entwicklungen in Venezuela sorgen für ein Umfeld, in dem Unsicherheit jederzeit wieder in den Vordergrund rücken kann. Der Anstieg des VIX zur Wochenmitte war daher weniger ein isoliertes Marktereignis, sondern Ausdruck eines fragilen Gleichgewichts zwischen geopolitischem Risiko und noch stabilen Risikoassets.

    Ein Blick auf die Positionierung unterstreicht dieses Bild. In den COT-Daten bleibt das Managed Money im VIX netto short und hält aktuell rund 92.363 Kontrakte auf der Short-Seite. Diese Positionierung ist jedoch  geringer als im Oktober, als das Managed Money mit über 120.000 Short-Kontrakten extrem einseitig positioniert war. Das bedeutet: Die Überzeugung, dass Volatilität dauerhaft niedrig bleibt, ist zurückgegangen. Gleichzeitig fehlt aber auch eine aggressive Long-Positionierung, die auf unmittelbar bevorstehende Stressphasen hindeuten würde.

    Der Markt preist damit kein akutes Schock-Szenario ein, erkennt jedoch zunehmend, dass das geopolitische Umfeld fragiler geworden ist. Volatilität wird schneller gekauft als noch in den vergangenen Monaten, gleichzeitig fehlt bislang der Impuls für eine nachhaltige Volatilitätsausweitung.

    Fazit:

    Der VIX signalisiert wachsende Unsicherheit, aber keine Panik. Der Anstieg zur Wochenmitte zeigt, wie sensibel die Märkte auf geopolitische Nachrichten reagieren, während der Abverkauf Richtung Wochenende verdeutlicht, dass Risiko bislang noch aufgenommen wird. Die reduzierte Short-Positionierung des Managed Money spricht jedoch dafür, dass das Vertrauen in dauerhaft niedrige Volatilität schwindet. In einem Umfeld zunehmender geopolitischer Spannungen bleibt der VIX ein zentraler Frühindikator – weniger als akuter Stressmesser, sondern als Warnsignal für ein fragiler werdendes Marktgleichgewicht.

    Renditemanufaktur
