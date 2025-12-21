Baumwolle bleibt lethargisch – der Markt bewegt sich, der Preis kaum

Der US-Baumwolle-Future zeigte sich in der vergangenen Woche weiterhin ausgesprochen unspektakulär. Auf Wochensicht stand ein minimales Minus von –0,13 %, der Kontrakt schloss bei 63,75 US-Cent pro Pfund. Erwähnenswert bleibt lediglich das Wochentief vom Dienstag (16.12.) bei 62,97 US-Cent, das bislang jedoch keine nachhaltige Anschlussdynamik ausgelöst hat.







Fundamental gab es zwar vereinzelt unterstützende Signale, sie verpufften jedoch weitgehend im Markt. Steigende Ölpreise erhöhen zwar die Kosten für synthetische Fasern und wirken damit grundsätzlich positiv für Baumwolle, gleichzeitig bleibt die Nachfrageentwicklung verhalten. Der aktuelle USDA-WASDE-Bericht weist für 2025/26 ein schwächeres globales Bild aus: Weltproduktion und -verbrauch wurden jeweils um rund 300.000 Ballen nach unten revidiert. Die US-Produktion wurde leicht angehoben, was den preistreibenden Effekt jedoch wieder neutralisiert.







Aus Sicht der Positionierung ist zumindest ein gradueller Stimmungswandel erkennbar. Die Short-Positionierung des Managed Money ist weiter rückläufig. Per 12.12. lag sie noch bei 36.174 Kontrakten short, nachdem im Oktober zeitweise über 65.000 Kontrakte auf der Short-Seite standen. Der Abbau ist sichtbar, aber bislang nicht dynamisch genug, um einen echten Richtungswechsel auszulösen.







Saisonal betrachtet spricht das Muster zwar weiterhin für eine tendenziell freundlichere Phase, doch bislang fehlt jeglicher Katalysator, der diese Erwartung in eine tatsächliche Preisbewegung übersetzt.







Fazit:



Baumwolle bleibt ein Geduldsspiel. Die Short-Positionierung wird zwar kontinuierlich reduziert und die Saisonalität spricht grundsätzlich nach oben, doch aktuell fehlt es klar an Momentum. Solange sich das Preisverhalten nicht ändert, bleibt der Markt zäh, richtungslos und wenig attraktiv für aktive Trades. Hier heißt es weiterhin: beobachten statt forcieren.

