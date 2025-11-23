Baumwolle: Erholung zum Wochenschluss – Saisonalität startet jetzt

Der Cotton-Future an der ICE US schloss die Woche mit einem moderaten Minus von 0,44 % und ging bei 63,85 US-Cent aus dem Handel. Zwischenzeitlich rutschte der Markt am Freitag sogar bis knapp unter 63,11 US-Cent ab, bevor eine späte Erholung einsetzte. Das Kursverhalten wirkt typisch für eine Phase, in der der Markt eine mehrwöchige Bodenbildung vollzieht: schwankungsanfällig, aber zunehmend unterstützt.







Im Rohstoffumfeld selbst war die Woche durchwachsen. Öl fiel, der Dollar tendierte etwas stärker, und die Spekulationen über den Dezember-Zinsentscheid der Fed sorgten für zusätzliche Nervosität. Für Baumwolle kommt ein weiterer Faktor hinzu: Die COT-Daten sind weiterhin verzögert, doch der letzte verfügbare Stand (10. Oktober) zeigt eine relativ hohe Netto-Short-Position der Fonds (fast 60k). Diese Positionierung wirkt bei stabilen Fundamentaldaten oft wie ein potenzieller Treibstoff für technische Erholungsbewegungen.







Fundamental bleibt die Lage gemischt. Die jüngste Online-Auktion von The Seam brachte 4.173 Ballen zu durchschnittlich 62,69 c/lb auf den Markt, während der Cotlook A Index zuletzt bei 74,00 c lag. Die ICE-zertifizierten Bestände verharren bei 20.344 Ballen, was kein Überangebot signalisiert. Gleichzeitig wurde der Adjusted World Price auf 50,80 c/lb gesenkt, was die Wettbewerbsfähigkeit von US-Baumwolle tendenziell verbessert.







Der zentrale Punkt in dieser Woche ist jedoch ein anderer:







Die saisonal stärkste Phase des Jahres beginnt jetzt.







Historisch setzt Baumwolle ab dem 24.–25. November zu einer überdurchschnittlich stabilen Aufwärtsbewegung an, die typischerweise bis in den späten Februar / frühen März hinein trägt. Diese Saisonalität zählt zu den robustesten Mustern im gesamten Soft-Commodity-Komplex. Die Preisstruktur dieses Jahres passt exakt in dieses Muster: ein mehrwöchiger Rücksetzer, begleitet von fund-shorts und fallender Volatilität – ein Setup, das häufig die Basis für einen nachhaltigen saisonalen Lauf bildet.







Fazit:



Der Cotton-Future hat eine schwache Woche hinter sich, aber das technische Verhalten zum Wochenschluss und der saisonale Startpunkt sprechen klar für erhöhte Aufmerksamkeit. Die fundamentalen Faktoren wirken stabil, die Fondspositionierung bleibt potenziell unterstützend, und die saisonale Phase beginnt genau jetzt. Das Setup ist konstruktiv – und die nächsten Wochen sollten zeigen, ob Baumwolle den typischen Winter-Trend wieder aufnehmen kann.

