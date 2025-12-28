Baumwolle-Future – Seitwärtsmarkt hält, saisonales Fenster öffnet sich

Der Baumwolle-Future (ICE US) beendete die vergangene Handelswoche mit einem Plus von +1,6 % und schloss bei 64,49 US-Cent pro Pfund. Damit konnte sich der Markt trotz insgesamt ruhigem Umfeld leicht nach oben absetzen, ohne jedoch die übergeordnete Struktur zu verlassen.







Über das gesamte Jahr betrachtet verlief der Baumwolle-Markt bislang vergleichsweise unspektakulär. Seit Jahresbeginn bewegt sich der Future in einer engen Trading-Range zwischen 60 und 70 US-Cent, ohne einen nachhaltigen Trend auszubilden. Auch die vergangene Woche änderte daran wenig – die Bewegung bleibt kontrolliert, Volatilität moderat.







Ein Blick auf die COT-Daten (Stand: 19.12.) zeigt weiterhin eine klare Positionierung auf der Short-Seite. Das Managed Money hält netto rund 38.600 Short-Kontrakte und hat diese Positionierung zuletzt kaum verändert. Damit fehlt bislang ein offensichtlicher Positionierungsimpuls, der eine größere Richtungsbewegung erzwingen würde.







Gleichzeitig rückt jedoch der saisonale Faktor zunehmend in den Fokus. Historisch zeigt Baumwolle zum Jahresende sowie in den Monaten Januar und Februar bis in den frühen März hinein eine tendenziell positive Saisonalität. Dieses Zeitfenster beginnt sich nun zu öffnen. Vor diesem Hintergrund ist es durchaus möglich, dass der Markt in den kommenden Tagen oder in der ersten Januarhälfte einen vorsichtigen Aufwärtsimpuls entwickelt – auch wenn dieser zunächst innerhalb der bestehenden Range bleiben dürfte.







Fazit:



Baumwolle bleibt strukturell in einer seit Monaten etablierten Seitwärtsphase gefangen. Die Positionierung des Managed Money ist weiterhin deutlich short, ohne bislang aufgelöst zu werden. Gleichzeitig spricht die beginnende Saisonalität dafür, den Markt aufmerksam zu beobachten. Kurzfristig sind begrenzte Aufwärtsbewegungen möglich, ein echter Trendwechsel setzt jedoch erst ein, wenn die obere Range nachhaltig verlassen wird.

