    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBaumwolle RohstoffvorwärtsNachrichten zu Baumwolle

    Carsten Stork

    333 Aufrufe 333 0 Kommentare 0 Kommentare

    Baumwolle-Future: USDA-Impuls bleibt aus – Saisonalität bleibt der entscheidende Trumpf

    Der Baumwolle-Future hat die vergangene Handelswoche mit einem leichten Minus von –0,17 % beendet und schloss bei 63,83 US-Cent pro Pfund. Dabei begann die Woche durchaus konstruktiv: Vor Veröffentlichung des USDA-Reports am Dienstag konnte …

    Carsten Stork - Baumwolle-Future: USDA-Impuls bleibt aus – Saisonalität bleibt der entscheidende Trumpf
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Baumwolle-Future hat die vergangene Handelswoche mit einem leichten Minus von –0,17 % beendet und schloss bei 63,83 US-Cent pro Pfund. Dabei begann die Woche durchaus konstruktiv: Vor Veröffentlichung des USDA-Reports am Dienstag konnte Baumwolle zunächst bis auf 64,53 US-Cent zulegen. Diese Bewegung wurde jedoch nicht bestätigt, der Markt drehte im Anschluss nach unten und gab die Gewinne im Wochenverlauf wieder ab.

    Fundamental brachte der USDA-Bericht keine echte Überraschung. Die US-Anbaufläche blieb unverändert, während der Ertrag leicht angehoben wurde. In der Summe führte das zu einem moderaten Anstieg der erwarteten Endbestände – kein Schock, aber ausreichend, um kurzfristig Verkaufsdruck auszulösen. Entsprechend blieb der Markt trotz zwischenzeitlicher Stärke anfällig.

    Ein wichtiges Signal kommt dagegen von der Positionierung. Die nachgelieferten COT-Daten per 21.11. zeigen, dass das Managed Money seine Short-Positionen deutlich reduziert hat. Die Netto-Short-Position sank von zuvor über 55.000 Kontrakten auf zuletzt nur noch gut 44.000 Kontrakte – eine Reduktion um rund 11.000 Kontrakte. Das spricht für nachlassenden Abwärtsdruck und eine schrittweise Entspannung auf der Short-Seite.

    Besonders überzeugend bleibt der saisonale Faktor. Historisch zählt die Phase von Dezember bis Anfang März zu den stärksten Zeitfenstern im Baumwolle-Future. Die aktuelle saisonale Struktur signalisiert klar steigende Kurse in den kommenden Wochen und passt gut zur abnehmenden Short-Positionierung.

    Fazit:
    Kurzfristig hat der Markt den USDA-Impuls verkauft, doch unter der Oberfläche verbessert sich das Setup. Die Kombination aus deutlich reduzierten Short-Positionen und einer sehr starken Saisonalität spricht dafür, dass Baumwolle vor einer konstruktiven Phase steht. Solange die Marke um 63 US-Cent hält, bleibt das Chance-Risiko-Verhältnis für die kommenden Wochen attraktiv.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Baumwolle-Future: USDA-Impuls bleibt aus – Saisonalität bleibt der entscheidende Trumpf Der Baumwolle-Future hat die vergangene Handelswoche mit einem leichten Minus von –0,17 % beendet und schloss bei 63,83 US-Cent pro Pfund. Dabei begann die Woche durchaus konstruktiv: Vor Veröffentlichung des USDA-Reports am Dienstag konnte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     