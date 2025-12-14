Baumwolle-Future: USDA-Impuls bleibt aus – Saisonalität bleibt der entscheidende Trumpf

Der Baumwolle-Future hat die vergangene Handelswoche mit einem leichten Minus von –0,17 % beendet und schloss bei 63,83 US-Cent pro Pfund. Dabei begann die Woche durchaus konstruktiv: Vor Veröffentlichung des USDA-Reports am Dienstag konnte Baumwolle zunächst bis auf 64,53 US-Cent zulegen. Diese Bewegung wurde jedoch nicht bestätigt, der Markt drehte im Anschluss nach unten und gab die Gewinne im Wochenverlauf wieder ab.







Fundamental brachte der USDA-Bericht keine echte Überraschung. Die US-Anbaufläche blieb unverändert, während der Ertrag leicht angehoben wurde. In der Summe führte das zu einem moderaten Anstieg der erwarteten Endbestände – kein Schock, aber ausreichend, um kurzfristig Verkaufsdruck auszulösen. Entsprechend blieb der Markt trotz zwischenzeitlicher Stärke anfällig.







Ein wichtiges Signal kommt dagegen von der Positionierung. Die nachgelieferten COT-Daten per 21.11. zeigen, dass das Managed Money seine Short-Positionen deutlich reduziert hat. Die Netto-Short-Position sank von zuvor über 55.000 Kontrakten auf zuletzt nur noch gut 44.000 Kontrakte – eine Reduktion um rund 11.000 Kontrakte. Das spricht für nachlassenden Abwärtsdruck und eine schrittweise Entspannung auf der Short-Seite.







Besonders überzeugend bleibt der saisonale Faktor. Historisch zählt die Phase von Dezember bis Anfang März zu den stärksten Zeitfenstern im Baumwolle-Future. Die aktuelle saisonale Struktur signalisiert klar steigende Kurse in den kommenden Wochen und passt gut zur abnehmenden Short-Positionierung.







Fazit:



Kurzfristig hat der Markt den USDA-Impuls verkauft, doch unter der Oberfläche verbessert sich das Setup. Die Kombination aus deutlich reduzierten Short-Positionen und einer sehr starken Saisonalität spricht dafür, dass Baumwolle vor einer konstruktiven Phase steht. Solange die Marke um 63 US-Cent hält, bleibt das Chance-Risiko-Verhältnis für die kommenden Wochen attraktiv.

