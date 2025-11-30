Baumwolle – ein Markt, der sich heimlich wieder aufrichtet

Der Baumwolle-Future hat in der vergangenen Woche ein sauberes, unaufgeregtes Momentum aufgebaut. Mit einem Wochenplus von +1,35 % und einem Schlusskurs von 64,71 US-Cent zeigt der Markt erstmals seit Monaten wieder ein konstruktiveres Bild. Besonders auffällig war, dass die Stärke nicht aus einem einzelnen Ausreißer entstand, sondern über die gesamte Woche hinweg kontinuierlich anhielt – ein Signal dafür, dass Baumwolle zunehmend Käufe aus der zweiten Reihe anzieht, während der Markt nach monatelanger Schwäche beginnt, ein technisches Fundament auszubilden.







Fundamental bleibt der Markt durchwachsen, aber stabilisierend. Die jüngsten USDA-Exportzahlen waren ordentlich: In der Woche bis zum 16. Oktober wurden 175.678 RB verkauft – ein Plus von 11,45 % gegenüber der Vorwoche.



RB steht für „Running Bales“ – die Standardmengeneinheit im USDA-Baumwollhandel; eine RB entspricht ca. 500 Pfund bzw. rund 226,8 kg Rohbaumwolle.



Besonders stark waren auch die Verschiffungen, die mit 159.631 RB den höchsten Wert des laufenden Marketingjahres erreichten. Der Cotlook A Index notiert mit 74,95 Cent/lb klar über dem ICE-Frontmonat, was historisch häufig zu Preisauftrieb geführt hat. Auch die ICE-zertifizierten Lagerbestände bleiben mit 20.344 Ballen stabil – kein Hinweis auf strukturelle Überversorgung.







Spannend wird der Markt jedoch aus zwei Gründen: Saisonalität und Positionierung.



Die Saisonalität zählt in Baumwolle zu den stärksten im gesamten Softs-Komplex. Der Zeitraum von Mitte November bis Jahresende hat historisch eine deutliche Tendenz nach oben – getrieben von Exportnachfrage, Jahresend-Absicherung und Handelsaktivität entlang der physischen Lieferkette. Der aktuelle Verlauf passt exakt in dieses Muster: Der Markt hat seinen Boden um 62–63 US-Cent ausgebildet und beginnt nun, das saisonal typische Q4-Fenster zu spielen.







Ebenso wichtig ist die Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer. Die verzögert gelieferten CoT-Daten zeigen, dass Managed Money per 17. Oktober immer noch über 65.000 Netto-Short-Kontrakte hält – eine historisch große Short-Position. In einem Markt, der saisonal steigt und fundamental stabil wirkt, kann ein solcher Short-Überhang schnell zu Preisbeschleunigungen führen. Sollte Baumwolle weitere Tage mit positiver Dynamik liefern oder die Exportzahlen anziehen, dürfte die Short-Seite zunehmend unter Druck geraten.







Das technische Bild stützt diese Einschätzung. Der Markt handelt stabil über seinen kurzfristigen Trendlinien, das Volumen zieht an, und die jüngsten Tageskerzen zeigen klare Käuferdominanz. Rücksetzer werden zügig aufgefangen – ein klassisches Muster einer beginnenden Bodenformation mit Potenzial für einen Trendwechsel.







Fazit:



Baumwolle präsentiert sich zum Jahresende in einem attraktiven, asymmetrischen Setup. Die Kombination aus einer historisch starken Saisonalität, stabilen Fundamentaldaten und einer großen spekulativen Short-Position schafft einen konstruktiven Hintergrund. Der Markt muss nicht viel tun, um zusätzlichen Druck auf die Shorts aufzubauen – und die Preisaktivität der letzten Woche zeigt, dass erste Käufer bereits aktiv werden. Stabilisiert sich Baumwolle oberhalb von 64 US-Cent, könnte der Markt in den kommenden Wochen in eine dynamischere Aufwärtsphase eintreten.

