Baumwolle: Saisonal jetzt in der stärksten Phase – Shorts ziehen sich zurück

Der Baumwolle-Future (CT) beendete die Woche mit –1,21 % bei 63,93 US-Cent. Nach einer ruhigen Konsolidierungsphase sehen wir keine Trendbrüche, sondern vielmehr ein klassisches Setup: Schwäche vor der starken Phase. Charttechnisch bleibt der Markt stabil, denn die Rücksetzer wurden in engen Bahnen abgearbeitet.







Aus den verspäteten COT-Daten (Stand 31.10., bedingt durch den Shutdown) ergibt sich ein klar erkennbarer Shift: Das Managed Money hat seine Short-Positionen weiter reduziert und hält aktuell netto –55.047 Kontrakte, gegenüber wesentlich stärkeren Shorts in den Wochen davor. Das spricht für nachlassenden Verkaufsdruck institutioneller Adressen.







Fundamental bleiben die Preise stabil, obwohl die Handelsaktivität über den Spotauktionen zuletzt leicht rückläufig war. Die Lagerbestände nähern sich historischen Tiefs, während gleichzeitig saisonal der Nachfrageblock im Dezember/Januar typischerweise anzieht.







Und genau hier liegt der entscheidende Punkt:



Historisch betrachtet (seit 1973) ist die Phase ab Mitte Dezember bis zum Jahreswechsel eine der stärksten Preisperioden im Baumwolle-Future. Die durchschnittliche Performance ist klar positiv – und wir stehen exakt an dieser Schwelle.







Fazit:



Wir bleiben engagiert. Die Kombination aus rückläufigen Shorts, charttechnischer Stabilität und einer starken saisonalen Phase bietet ein attraktives asymmetrisches Chance/Risiko-Verhältnis. Die nächsten Wochen sind statistisch klar prozyklisch — wir wollen diese Bewegung aktiv mitnehmen.

