    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBaumwolle RohstoffvorwärtsNachrichten zu Baumwolle

    Carsten Stork

    261 Aufrufe 261 0 Kommentare 0 Kommentare

    Baumwolle: Saisonal jetzt in der stärksten Phase – Shorts ziehen sich zurück

    Der Baumwolle-Future (CT) beendete die Woche mit –1,21 % bei 63,93 US-Cent. Nach einer ruhigen Konsolidierungsphase sehen wir keine Trendbrüche, sondern vielmehr ein klassisches Setup: Schwäche vor der starken Phase. Charttechnisch bleibt der Markt …

    Carsten Stork - Baumwolle: Saisonal jetzt in der stärksten Phase – Shorts ziehen sich zurück
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Baumwolle-Future (CT) beendete die Woche mit –1,21 % bei 63,93 US-Cent. Nach einer ruhigen Konsolidierungsphase sehen wir keine Trendbrüche, sondern vielmehr ein klassisches Setup: Schwäche vor der starken Phase. Charttechnisch bleibt der Markt stabil, denn die Rücksetzer wurden in engen Bahnen abgearbeitet.

    Aus den verspäteten COT-Daten (Stand 31.10., bedingt durch den Shutdown) ergibt sich ein klar erkennbarer Shift: Das Managed Money hat seine Short-Positionen weiter reduziert und hält aktuell netto –55.047 Kontrakte, gegenüber wesentlich stärkeren Shorts in den Wochen davor. Das spricht für nachlassenden Verkaufsdruck institutioneller Adressen.

    Fundamental bleiben die Preise stabil, obwohl die Handelsaktivität über den Spotauktionen zuletzt leicht rückläufig war. Die Lagerbestände nähern sich historischen Tiefs, während gleichzeitig saisonal der Nachfrageblock im Dezember/Januar typischerweise anzieht.

    Und genau hier liegt der entscheidende Punkt:
    Historisch betrachtet (seit 1973) ist die Phase ab Mitte Dezember bis zum Jahreswechsel eine der stärksten Preisperioden im Baumwolle-Future. Die durchschnittliche Performance ist klar positiv – und wir stehen exakt an dieser Schwelle.

    Fazit:
    Wir bleiben engagiert. Die Kombination aus rückläufigen Shorts, charttechnischer Stabilität und einer starken saisonalen Phase bietet ein attraktives asymmetrisches Chance/Risiko-Verhältnis. Die nächsten Wochen sind statistisch klar prozyklisch — wir wollen diese Bewegung aktiv mitnehmen.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Baumwolle: Saisonal jetzt in der stärksten Phase – Shorts ziehen sich zurück Der Baumwolle-Future (CT) beendete die Woche mit –1,21 % bei 63,93 US-Cent. Nach einer ruhigen Konsolidierungsphase sehen wir keine Trendbrüche, sondern vielmehr ein klassisches Setup: Schwäche vor der starken Phase. Charttechnisch bleibt der Markt …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     