Baumwolle: Still ruht der Preis – aber das Open Interest spricht eine andere Sprache

Der Baumwollmarkt zeigte sich in der ersten Novemberwoche weiter schwach. Die Dezember-Kontrakte an der ICE fielen um 1,43 % auf 63,62 US-Cent je Pfund, was einem Wochenverlust von –2,93 % entspricht. Damit notiert Baumwolle nahe den Jahrestiefs – und doch zeichnet sich im Hintergrund ein bemerkenswertes Bild ab.







Während die Preise stagnieren, steigt das Open Interest auf ein neues Mehrjahreshoch: Mit 311.241 offenen Kontrakten erreichte die Positionierung den höchsten Stand seit 2018. Das bedeutet: Obwohl die Preise seit Wochen unter Druck stehen, fließt weiter Kapital in den Markt. Eine solche Divergenz deutet häufig darauf hin, dass sich größere Marktteilnehmer strategisch positionieren – sei es für einen Bodenbildungsprozess oder eine mögliche Trendwende.







Fundamental bleibt das Umfeld gemischt. Der Cotlook A-Index verharrte zuletzt bei 76,55 US-Cent, während die wöchentlichen Auktionen über The Seam stabile Preise um 63,8 US-Cent je Pfund zeigten. Die zertifizierten Lagerbestände an der ICE bleiben mit 13.749 Ballen unverändert niedrig – ein Faktor, der mittelfristig stützend wirken könnte. Dagegen bremst die Unsicherheit durch den anhaltenden US-Government-Shutdown die wöchentliche AWP-Aktualisierung, was die Preistransparenz zusätzlich einschränkt.







Technisch betrachtet konsolidiert Baumwolle weiter in einer engen Spanne zwischen 62 und 66 US-Cent. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 66-Cent-Marke wäre das erste Signal für eine Erholung. Sollte der Preis dagegen unter 62 Cent fallen, droht ein Test der Tiefs aus dem Frühjahr.







Fazit:

Insgesamt bleibt der Markt richtungslos – aber das Rekord-Open-Interest sendet ein klares Warnsignal: Hier baut sich etwas auf. Ob daraus ein Short-Squeeze oder eine strukturelle Bodenbildung wird, dürfte sich in den kommenden Wochen zeigen. Für Trader gilt: Baumwolle bleibt eines der spannendsten Rohstoff-Setups zum Jahresende.

