Cotton rutscht weiter ab – USDA-Bericht löst erneuten Abverkauf aus

Der Baumwolle-Future an der ICE US hat die vergangene Woche erneut schwächer beendet und damit den Rückgang der Vorwoche fortgesetzt. Nach einem Minus von über 2 % in der Woche zuvor verlor Cotton weitere 1,55 % und schloss bei 64,13 US-Cent. Die entscheidende Marktbewegung setzte am Freitag ein – unmittelbar nach Veröffentlichung des USDA-Reports. Zuvor konnte sich der Markt noch stabilisieren und kurzfristig über 65 US-Cent handeln. Das Wochenhoch lag bei 65,96 US-Cent, bevor es zu einem klaren Abverkauf kam.







Der USDA-Bericht fiel deutlich bearish aus und erhöhte den Druck auf den Markt: Die US-Erträge wurden um 58 lbs/acre auf 919 lbs angehoben, wodurch die Produktion um 900.000 Ballen auf 14,12 Mio. Ballen stieg. Gleichzeitig hob das USDA auch die Exportprognose um 200.000 Ballen auf 12,2 Mio. Ballen an, während die Endbestände um 700.000 Ballen auf 4,3 Mio. Ballen nach oben revidiert wurden. Das zusätzliche Angebot sorgte für unmittelbaren Verkaufsdruck, der die Futures zügig auf neue Wochentiefs drückte.







Auch die begleitenden Marktindikatoren bestätigten die schwächere Tendenz. Der Cotlook A Index fiel auf 74,95 US-Cent, ICE-zertifizierte Bestände stiegen auf 19.244 Ballen, und der Adjusted World Price wurde erstmals seit über einem Monat wieder veröffentlicht – bei 51,83 US-Cent. Diese Daten unterstreichen, dass Baumwolle kurzfristig mit einem deutlichen Angebotsüberhang konfrontiert ist. Gleichzeitig zeigt der Markt nach solchen USDA-bedingten Anpassungen häufig eine Gegenreaktion, sobald die neuen Zahlen eingepreist sind.







Fazit:



Cotton bleibt kurzfristig unter Druck, und die bearishen USDA-Zahlen haben die Preise klar belastet. Der schnelle Rückfall nach dem Wochenhoch signalisiert ein sensitives Marktumfeld. Gleichzeitig dürfte der Abverkauf in den kommenden Tagen auf eine überverkaufte Marktsituation treffen, die erfahrungsgemäß Potenzial für eine technische Erholung bietet. Wir beobachten den Markt engmaschig und warten auf ein klares Setup für die nächste Aufwärtsbewegung.

