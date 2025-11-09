Corn-Future: Schwächer ins Wochenende – Fokus auf WASDE-Bericht

Der Mais-Future (CBOT) beendete die Woche mit leichten Verlusten. Auf Wochensicht gab der Dezember-Kontrakt um 0,99 % nach und schloss bei 426,75 US-Cent pro Bushel. Zwischenzeitlich konnte der Preis am Mittwoch bis auf 436 US-Cent steigen, bevor die Gewinne wieder abgegeben wurden. Insgesamt bleibt die Handelsvolatilität gering, die Marktteilnehmer warten auf neue Impulse durch den kommenden USDA-WASDE-Report.







Während der anhaltende Government Shutdown die Veröffentlichung vieler US-Agrardaten weiter verzögert, hat das USDA angekündigt, den wichtigen Crop Production- und WASDE-Bericht am 14. November dennoch zu publizieren. Marktbeobachter erwarten dabei keine größeren Überraschungen – die meisten privaten Schätzungen liegen bei Erträgen um 185–186 bushels per acre, leicht unter dem letzten USDA-Wert von 186,7. Nur ein deutlich niedrigerer Ertrag könnte laut Analysten kurzfristig zu einer nachhaltigen Preiserholung führen.







Auf internationaler Ebene bleibt das Umfeld gemischt:



In Argentinien meldet die Buenos Aires Grain Exchange eine Anbauquote von 36 %, rund 2,7 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr, bei sehr guten Feldbedingungen (79 % „good to excellent“).



In Brasilien steigen die Exportmengen: Im Oktober wurden 6,5 Mio. Tonnen exportiert, im November könnten es laut ANEC erneut über 5,5 Mio. Tonnen werden – ein klarer Belastungsfaktor für den Weltmarktpreis.









Saisonal betrachtet befindet sich Mais derzeit in einer schwächeren Phase: Von Mitte November bis Mitte Dezember tendiert der Future historisch dazu, nochmals nachzugeben, bevor sich ab Jahresende wieder eine zyklische Erholung einstellt. Auch das Open Interest zeigt bislang keine klare Trendwende – institutionelle Anleger bleiben zurückhaltend positioniert.





Fazit:



Der Corn-Future bleibt technisch angeschlagen und fundamental ohne klare Impulse. Solange der WASDE-Bericht keine positiven Überraschungen liefert und die Ertragsprognosen stabil bleiben, dürfte der Markt in seiner engen Spanne verharren. Saisonal spricht vieles für eine Fortsetzung der Konsolidierung bis in den Dezember – erst danach steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Erholungsbewegung.

