Mais: Deutlicher Rücksetzer nach enttäuschenden USDA-Zahlen

Der Corn-Future zeigte in der vergangenen Woche ein gemischtes Bild. Trotz eines Wochenplus von +0,82 % und einem Schlusskurs von 430,25 US-Cent dominierte am Freitag der klare Abgabedruck. Der Markt war zuvor noch bis auf 442,75 US-Cent gestiegen – ein Niveau, das viele Trader als Hinweis auf eine mögliche Stabilisierung gewertet hatten. Doch die USDA-Zahlen sorgten für Ernüchterung: Die mit Spannung erwarteten Korrekturen der Ernte- und Angebotsdaten blieben deutlich hinter den Markterwartungen zurück. Genau das setzte eine spontane und kräftige Verkaufswelle in Gang, die den Future um rund 12 US-Cent nach unten drückte.







Im Zentrum der Enttäuschung stand die nur minimale Reduktion der US-Corn-Yield-Schätzung. Die Erwartung vieler Marktteilnehmer war klar: Nach den Berichten über Krankheiten und Wetterstress hätten deutlich tiefere Zahlen kommen müssen. Stattdessen blieb das USDA vorsichtig, und der Markt interpretierte die begrenzte Anpassung als Zeichen weiterhin reichlicher Versorgungslage. Der Freitag wurde damit zu einem klassischen „Expectation Reset“ – einem Moment, in dem alle optimistischen Szenarien der Vortage neu bepreist wurden.







Gleichzeitig reagierte Corn nicht nur auf die harten Daten, sondern auch auf die begleitenden Signale. Die Veröffentlichung der Rückstände an Exportmeldungen – ein Thema seit dem Ende des Government Shutdown – brachte zwar etwas Transparenz, aber keinen bullischen Impuls. Für viele Trader war besonders relevant, dass die gemeldeten Verkäufe nicht annähernd das Niveau erreichten, das im Vorfeld spekuliert worden war. In Kombination mit einem weiterhin robusten US-Dollar und der allgemeinen Risikoaversion im Rohstoffkomplex lastete das zusätzlich auf den Preisen.







Trotz des Rücksetzers bleibt jedoch festzuhalten: Corn hat das Wochenplus verteidigt. Und das ist bemerkenswert – gerade mit Blick auf die Volatilität rund um USDA-Veröffentlichungen. Die Preismarke um 430 US-Cent bleibt zudem ein technischer Orientierungspunkt, an dem der Markt in der Vergangenheit oftmals Stabilität gezeigt hat. Der Freitag war schwach, aber strukturell ist der Trend noch nicht gebrochen.







Fazit:



Der Corn-Future hat eine schwierige Woche hinter sich, aber keine schlechte. Die USDA-Zahlen waren ein klarer Belastungsfaktor und haben kurzfristig bullische Fantasien aus dem Markt gedrückt. Dennoch hält sich der Future über der wichtigen 430-Cent-Marke und schließt mit einem kleinen Wochengewinn ab. Die nächsten Handelstage werden zeigen, ob die Enttäuschung vom Freitag nachwirkt – oder ob Corn die Basis für eine erneute Aufwärtsbewegung findet.

