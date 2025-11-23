Mais fällt weiter — schwaches Wochenschlussbild trotz stabiler Fundamentaldaten

Der Mais-Future hat sich in der vergangenen Woche erneut abgeschwächt und –1,41 % bei 437,75 US-Cent geschlossen. Der gesamte Wochenverlauf war von einem kontinuierlichen Verkaufsdruck geprägt — eine Fortsetzung der Korrektur, die bereits Mitte November eingesetzt hat.







Fundamental zeigt sich ein gemischtes Bild:



Die verspätete USDA-Meldung zum Ethanolverbrauch weist für August 463,44 Mio. Bushels aus – leicht über Vormonat, aber 3,36 % unter dem Vorjahr. Gleichzeitig hält die Angebotsseite ihren Druck hoch: Die US-Ernte nähert sich einem Rekordniveau, brasilianische Exporte bleiben stark, und der globale Markt zeigt keine Dringlichkeit, US-Ware aggressiv zu kaufen.







Die Positionierung verstärkt das Muster:



Das CFTC-Update (Stand: 7. Oktober) zeigt Managed Money mit einer Netto-Short-Position von –92.353 Kontrakten, was die bearishe Grundstimmung widerspiegelt. Hinzu kommt eine langsamer als erwartete Pflanzung in Argentinien (37,3 %), die zwar strukturell stützt, kurzfristig aber wenig Einfluss auf die Preisdynamik hatte.







In Summe zeigt Mais momentan ein klares Trendverhalten:



Sinkende Nachfrageimpulse, global reichliches Angebot und eine schwache technische Struktur haben die Preise über die gesamte Woche hinweg belastet.







Fazit:



Der Markt bleibt kurzfristig klar unter Druck. Die fundamentale Lage (hohe Endbestände, starke Exporteure, wenig Kaufdringlichkeit) spricht für anhaltend volatile, leicht abwärtsgerichtete Bewegungen. Erst wenn die Ernte vollständig eingepreist ist und die Exportnachfrage anzieht, dürfte sich die Lage stabilisieren. Bis dahin bleibt Mais in einer schwierigen Phase.

