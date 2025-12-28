    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsMais RohstoffvorwärtsNachrichten zu Mais

    Carsten Stork

    405 Aufrufe 405 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mais-Future – Stetiger Aufwärtstrend, Nachfrage hält Markt stabil

    Der Corn-Future (CBOT) setzte seine freundliche Entwicklung in der vergangenen Handelswoche fort und legte +1,41 % zu. Der Kontrakt konnte am Freitag kurzfristig die Marke von 450 US-Cent pro Bushel überschreiten, schloss letztlich jedoch leicht …

    Carsten Stork - Mais-Future – Stetiger Aufwärtstrend, Nachfrage hält Markt stabil
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Corn-Future (CBOT) setzte seine freundliche Entwicklung in der vergangenen Handelswoche fort und legte +1,41 % zu. Der Kontrakt konnte am Freitag kurzfristig die Marke von 450 US-Cent pro Bushel überschreiten, schloss letztlich jedoch leicht darunter bei 449,5 US-Cent. Der Wochenverlauf war insgesamt positiv und von kontinuierlichem Aufwärtsmomentum geprägt, trotz dünner Liquidität im Feiertagshandel.

    Die jüngste Preisstärke steht im Kontrast zur Jahresperformance, die weiterhin mit rund –10 % im negativen Bereich liegt. Dennoch zeigt der Markt seit einigen Wochen eine klare Stabilisierung oberhalb der bisherigen Tiefs. Rücksetzer bleiben begrenzt, während Kaufinteresse insbesondere bei schwächeren Sitzungen sichtbar wird.

    Unterstützend wirkt weiterhin die robuste Nachfrage nach US-Mais, die sich in soliden Exportzahlen widerspiegelt. Gleichzeitig sorgt der Feiertagsmodus für geringere Handelsaktivität, wodurch selbst moderate Kauforders stärkere Kursreaktionen auslösen können.

    Die COT-Daten zeigen, dass das Managed Money zuletzt wieder Long-Positionen aufgebaut hat. Aktuell hält es 14.656 Kontrakte netto long. Zwar ist diese Position kleiner als noch Ende November, dennoch bleibt festzuhalten, dass auch im steigenden Markt keine aggressive Glattstellung erfolgt ist. Die spekulative Seite bleibt damit grundsätzlich konstruktiv positioniert.

    Aus saisonaler Sicht präsentiert sich Mais derzeit unauffällig bis leicht unterstützend. Historisch tendiert der Markt in den kommenden Wochen eher zu Seitwärtsbewegungen mit leicht positiver Tendenz, ohne dass bereits ein klarer saisonaler Trendimpuls zu erwarten wäre.

    Fazit:
    Der Corn-Future zeigt eine saubere, schrittweise Aufwärtsbewegung und bestätigt seine jüngste Stabilisierung. Die Nachfrage bleibt tragfähig, das Managed Money weiterhin netto long positioniert. Zwar fehlt bislang ein starker saisonaler Rückenwind, dennoch spricht die Marktstruktur für seitwärts bis leicht steigende Preise in den kommenden Wochen. Solange sich der Kurs oberhalb der jüngsten Unterstützungszonen hält, bleibt das kurzfristige Bild konstruktiv.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Mais-Future – Stetiger Aufwärtstrend, Nachfrage hält Markt stabil Der Corn-Future (CBOT) setzte seine freundliche Entwicklung in der vergangenen Handelswoche fort und legte +1,41 % zu. Der Kontrakt konnte am Freitag kurzfristig die Marke von 450 US-Cent pro Bushel überschreiten, schloss letztlich jedoch leicht …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     