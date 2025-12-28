Mais-Future – Stetiger Aufwärtstrend, Nachfrage hält Markt stabil

Der Corn-Future (CBOT) setzte seine freundliche Entwicklung in der vergangenen Handelswoche fort und legte +1,41 % zu. Der Kontrakt konnte am Freitag kurzfristig die Marke von 450 US-Cent pro Bushel überschreiten, schloss letztlich jedoch leicht darunter bei 449,5 US-Cent. Der Wochenverlauf war insgesamt positiv und von kontinuierlichem Aufwärtsmomentum geprägt, trotz dünner Liquidität im Feiertagshandel.







Die jüngste Preisstärke steht im Kontrast zur Jahresperformance, die weiterhin mit rund –10 % im negativen Bereich liegt. Dennoch zeigt der Markt seit einigen Wochen eine klare Stabilisierung oberhalb der bisherigen Tiefs. Rücksetzer bleiben begrenzt, während Kaufinteresse insbesondere bei schwächeren Sitzungen sichtbar wird.







Unterstützend wirkt weiterhin die robuste Nachfrage nach US-Mais, die sich in soliden Exportzahlen widerspiegelt. Gleichzeitig sorgt der Feiertagsmodus für geringere Handelsaktivität, wodurch selbst moderate Kauforders stärkere Kursreaktionen auslösen können.







Die COT-Daten zeigen, dass das Managed Money zuletzt wieder Long-Positionen aufgebaut hat. Aktuell hält es 14.656 Kontrakte netto long. Zwar ist diese Position kleiner als noch Ende November, dennoch bleibt festzuhalten, dass auch im steigenden Markt keine aggressive Glattstellung erfolgt ist. Die spekulative Seite bleibt damit grundsätzlich konstruktiv positioniert.







Aus saisonaler Sicht präsentiert sich Mais derzeit unauffällig bis leicht unterstützend. Historisch tendiert der Markt in den kommenden Wochen eher zu Seitwärtsbewegungen mit leicht positiver Tendenz, ohne dass bereits ein klarer saisonaler Trendimpuls zu erwarten wäre.







Fazit:



Der Corn-Future zeigt eine saubere, schrittweise Aufwärtsbewegung und bestätigt seine jüngste Stabilisierung. Die Nachfrage bleibt tragfähig, das Managed Money weiterhin netto long positioniert. Zwar fehlt bislang ein starker saisonaler Rückenwind, dennoch spricht die Marktstruktur für seitwärts bis leicht steigende Preise in den kommenden Wochen. Solange sich der Kurs oberhalb der jüngsten Unterstützungszonen hält, bleibt das kurzfristige Bild konstruktiv.

