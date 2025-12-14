    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsMais RohstoffvorwärtsNachrichten zu Mais

    Mais vor dem Jahresende: Fundamentaler Rückenwind trifft auf neue Long-Positionierung

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Mais-Future stand in der vergangenen Handelswoche unter leichtem Druck und verlor auf Wochensicht –0,96 %. Der Kontrakt schloss bei 440,5 US-Cent, nachdem er im Wochenverlauf mehrfach am Widerstand im Bereich um 450 US-Cent gescheitert war. Technisch blieb der Markt damit zunächst in einer Konsolidierungsphase, ohne jedoch eine klare Trendwende nach unten auszubilden.

    Fundamental bleibt das Bild konstruktiv. Der jüngste USDA-Report bestätigte weiterhin robuste Exportdynamik, unter anderem mit gemeldeten Verkäufen von 250.000 Tonnen an unbekannte Destinationen. Gleichzeitig zeigen die Exportzahlen, dass US-Mais im internationalen Wettbewerb weiterhin gut platziert ist, während sich das globale Angebot zwar entspannt, aber keineswegs überreich darstellt.

    Besonders bemerkenswert ist die Positionierung: Laut den nachgereichten COT-Daten per 21. November ist das Managed Money erstmals seit längerer Zeit wieder klar netto long positioniert. Die spekulativen Marktteilnehmer halten aktuell rund 120.900 Long-Kontrakte – ein deutlicher Stimmungswechsel und ein Signal, dass Rücksetzer zunehmend als Kaufgelegenheiten gesehen werden.

    Auch die Saisonalität spricht für den Markt. Historisch zeigt Mais häufig eine freundliche Tendenz in Richtung Jahresende, bevor es im ersten Quartal zu neuen Impulsen kommt. In Kombination mit der verbesserten Positionierung ergibt sich damit ein solides Fundament, auch wenn kurzfristig weitere Seitwärtsphasen möglich bleiben.

    Fazit:
    Der Mais-Future konsolidiert auf erhöhtem Niveau, während sich unter der Oberfläche das Bild verbessert. Steigende Exportaktivität, erstmals wieder positive Managed-Money-Positionierung und eine unterstützende Saisonalität sprechen dafür, dass der Markt gut nach unten abgesichert ist. Solange das Niveau um 430–440 US-Cent hält, bleibt der Ausblick in Richtung Jahresende konstruktiv.

