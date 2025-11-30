Mais mit stärkstem Wochenfinish seit Monaten – Exportnachfrage zieht an, Shorts bleiben hoch

Der Mais-Future an der CBOT lieferte eine überzeugende Woche und schloss mit einem Plus von 2,28 % bei 447,75 US-Cent – dem höchsten Niveau seit Juli. Der Anstieg verlief bemerkenswert stetig und spiegelte die Rückkehr institutionellen Interesses wider, das sich erstmals seit Monaten wieder klar in Richtung Kaufseite bewegt. Entscheidend war dabei vor allem die Exportnachfrage, die sich trotz verzögerter USDA-Berichte als deutlich stärker als erwartet erwiesen hat. Genau diese Kombination aus technischer Stärke und robusten Exporten erklärt, warum Mais in einer eher ruhigen Thanksgiving-Woche ein so sauberes Momentum aufbauen konnte.







Die USDA-Catch-Up-Daten zeigten bemerkenswerte Exportverkäufe: 2,82 Mio. Tonnen für 2025/26 sowie weitere 571.000 Tonnen für 2026/27. Mit insgesamt über 3,39 Mio. Tonnen waren die Verkäufe die höchsten seit einem Jahr. Flankiert wurde das durch eine Flash-Meldung von weiteren 273.988 Tonnen an unbekannte Käufer – ein Muster, das traditionell für große, international breit gestreute Nachfrage spricht. Dass diese Zahlen trotz eines global eher gedämpften Agrarumfelds auf der Käuferseite so solide ausfallen, wurde vom Markt unmittelbar positiv verarbeitet. Mais schob sich dadurch technisch über mehrere kurzfristige Widerstände und etablierte sich oberhalb der gesamten November-Range.







Trotz dieses fundamentalen Rückenwinds bleibt eine auffällige Gegenkraft bestehen: Die Positionierung. Per 17. Oktober hält das Managed Money weiterhin mehr als 120.000 Netto-Short-Kontrakte – eine der größten Short-Positionen der letzten Jahre. Diese Konstellation schafft ein potenziell explosiveres Umfeld als es der moderate Kursanstieg vermuten lässt. Jede Serie guter Exportzahlen, jede positive US-Wetterphase oder eine weitere Verzögerung bei südamerikanischen Lieferungen kann Short-Eindeckungen erzwingen. Diese strukturelle Schieflage dürfte in den kommenden Wochen ein zentrales Thema bleiben, vor allem weil die Saisonalität ab Mitte Dezember klar nach oben dreht. Historisch ist der Dezember-/Januar-Abschnitt einer der stärksten Maisphasen des Jahres – und gerade in Jahren mit hoher Short-Positionierung kam es häufig zu überproportionalen Anstiegen.







Technisch wurde mit dem Anstieg über das Juli-Hoch ein wichtiges Signal gesetzt. Der Markt zeigt wieder Kaufbereitschaft auf jedem Dip und bleibt erstaunlich robust trotz dünner Liquidität. Die Kombination aus anziehender Exportdynamik, sauberer Marktstruktur und massiver Short-Positionierung verleiht der Rallye Substanz, die über die Thanksgiving-Woche hinausreichen kann.







Fazit:



Mais hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Woche markiert das erste echte Momentum-Signal seit dem Sommer, getragen von starken Exporten und einer nach wie vor rekordhohen Short-Positionierung. Mit Blick auf die Saisonalität ab Mitte Dezember öffnet sich ein Fenster, in dem selbst moderate Fundamentaldaten reichen, um eine größere Bewegung auszulösen. Der Markt wirkt strukturell bereit für eine Fortsetzung der Aufwärtsdynamik – die Shorts bleiben der zentrale Katalysator.

