    Carsten Stork

    Mais tastet sich nach oben – noch leise, aber konstruktiv

    Mais tastet sich nach oben – noch leise, aber konstruktiv

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der US-Corn-Future (CBOT) konnte die vergangene Woche leicht positiv abschließen und legte +0,62 % zu. Der Kontrakt beendete den Handel bei 443,25 US-Cent pro Bushel. Die Bewegung blieb insgesamt ruhig, dennoch zeigt sich eine stabile Tendenz, nachdem der Markt zuvor längere Zeit seitwärts bis leicht schwächer tendiert hatte.

    Fundamental bleibt der Exportkomplex ein wichtiger Stützpfeiler. Die zuletzt gemeldeten US-Exportverkäufe liegen weiterhin auf einem historisch hohen Niveau, mit einer Exportdynamik, die deutlich über dem Vorjahr liegt. Gleichzeitig deuten Schätzungen aus Brasilien auf leichte Abwärtsrevisionen der Ernte 2025/26 hin, was das globale Angebotsbild zumindest nicht weiter entspannt.

    Auch die Positionierung spricht eher für Stabilität als für Abwärtsdruck. Laut den aktuellen COT-Daten hält das Managed Money weiterhin eine kleine Long-Position von 67.530 Kontrakten. Diese Positionierung ist nicht extrem, wirkt aber unterstützend und signalisiert, dass spekulatives Kapital bislang nicht auf fallende Preise setzt.

    Technisch beginnt sich das Bild aufzuhellen. Sollte es dem Corn-Future gelingen, die jüngste Aufwärtsbewegung fortzusetzen, könnte sich daraus eine interessante Opportunität entwickeln, insbesondere vor dem Hintergrund der Saisonalität. Historisch betrachtet zeigen sich leichte, aber kontinuierliche Kursanstiege bis Anfang März, was dem Markt einen zusätzlichen zeitlichen Rückenwind verleiht.

    Fazit:
    Mais bleibt ein Markt ohne große Schlagzeilen, entwickelt aber zunehmend konstruktive Untertöne. Solide Exporte, eine leicht unterstützende Positionierung und eine freundliche Saisonalität sprechen für ein stabiles bis moderat positives Umfeld. Entscheidend wird sein, ob der Markt in den kommenden Wochen Anschlusskäufe generieren kann – dann könnte aus der ruhigen Phase eine attraktive Trendbewegung entstehen.

