    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsMais RohstoffvorwärtsNachrichten zu Mais

    Carsten Stork

    281 Aufrufe 281 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ruhige Woche im Mais – aber unter der Oberfläche verändert sich etwas Entscheidendes

    Der Corn-Future fiel in der vergangenen Woche leicht um –0,56 % und schloss bei 4,45 USD pro Bushel. Auf den ersten Blick wirkt der Markt lethargisch – doch die Positionierungsdaten erzählen eine komplett andere Geschichte. Das Managed Money hat …

    Carsten Stork - Ruhige Woche im Mais – aber unter der Oberfläche verändert sich etwas Entscheidendes
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Corn-Future fiel in der vergangenen Woche leicht um –0,56 % und schloss bei 4,45 USD pro Bushel. Auf den ersten Blick wirkt der Markt lethargisch – doch die Positionierungsdaten erzählen eine komplett andere Geschichte.

    Das Managed Money hat seine Short-Positionen massiv reduziert und hält per Ende Oktober nur noch etwas über 13.000 Kontrakte netto short. Das ist ein deutlich bullisches Signal, denn Short-Eindeckungen in diesem Stadium einer Bodenbildungsphase sind häufig ein Vorläufer stärkerer Aufwärtsbewegungen.

    Charttechnisch bleibt der Corn-Future übergeordnet konstruktiv: Die Tiefs werden nicht mehr durchschlagen, die Volatilität nimmt ab, und die Marktstruktur wirkt zunehmend stabiler. Der nächste Impuls dürfte vom WASDE-Report am Dienstag kommen – insbesondere, wenn USDA die Exportannahmen (angesichts der zuletzt robusten Exportdaten) nach oben anpasst.

    Fundamental passt auch das saisonale Muster: Historisch beginnt der Corn-Future ab Mitte Dezember in eine positive Phase einzutreten, die sich bis weit in das Frühjahr hinein fortsetzen kann. Genau dieses Setup zeichnet sich aktuell ab – Bodenbildung + Positionierungswechsel + Saisonfenster.

    Fazit:
    Wir interpretieren die massive Reduktion der Short-Positionen als klares Frühwarnsignal für eine mögliche Trendwende. Das saisonale Fenster öffnet sich jetzt, und der WASDE-Report könnte den Katalysator liefern. Unser Basisszenario: höhere Preise in den kommenden Wochen, mit Sicht auf den Frühling sogar deutlich höher.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Ruhige Woche im Mais – aber unter der Oberfläche verändert sich etwas Entscheidendes Der Corn-Future fiel in der vergangenen Woche leicht um –0,56 % und schloss bei 4,45 USD pro Bushel. Auf den ersten Blick wirkt der Markt lethargisch – doch die Positionierungsdaten erzählen eine komplett andere Geschichte. Das Managed Money hat …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     