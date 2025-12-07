Ruhige Woche im Mais – aber unter der Oberfläche verändert sich etwas Entscheidendes

Der Corn-Future fiel in der vergangenen Woche leicht um –0,56 % und schloss bei 4,45 USD pro Bushel. Auf den ersten Blick wirkt der Markt lethargisch – doch die Positionierungsdaten erzählen eine komplett andere Geschichte.







Das Managed Money hat seine Short-Positionen massiv reduziert und hält per Ende Oktober nur noch etwas über 13.000 Kontrakte netto short. Das ist ein deutlich bullisches Signal, denn Short-Eindeckungen in diesem Stadium einer Bodenbildungsphase sind häufig ein Vorläufer stärkerer Aufwärtsbewegungen.







Charttechnisch bleibt der Corn-Future übergeordnet konstruktiv: Die Tiefs werden nicht mehr durchschlagen, die Volatilität nimmt ab, und die Marktstruktur wirkt zunehmend stabiler. Der nächste Impuls dürfte vom WASDE-Report am Dienstag kommen – insbesondere, wenn USDA die Exportannahmen (angesichts der zuletzt robusten Exportdaten) nach oben anpasst.







Fundamental passt auch das saisonale Muster: Historisch beginnt der Corn-Future ab Mitte Dezember in eine positive Phase einzutreten, die sich bis weit in das Frühjahr hinein fortsetzen kann. Genau dieses Setup zeichnet sich aktuell ab – Bodenbildung + Positionierungswechsel + Saisonfenster.







Fazit:



Wir interpretieren die massive Reduktion der Short-Positionen als klares Frühwarnsignal für eine mögliche Trendwende. Das saisonale Fenster öffnet sich jetzt, und der WASDE-Report könnte den Katalysator liefern. Unser Basisszenario: höhere Preise in den kommenden Wochen, mit Sicht auf den Frühling sogar deutlich höher.

