Lynas Rare Earths: Erste Erholung – strategische Story bleibt voll intakt

Lynas Rare Earths zeigte in der vergangenen Woche eine spürbare Stabilisierung und legte um +4,61 % zu. Die Aktie schloss bei 14,18 AUD, nachdem sie in den Wochen zuvor deutlich unter Druck geraten war. Vom Hoch am 14. Oktober bei 21,96 AUD sind wir zwar weiterhin deutlich entfernt – aber der jüngste Anstieg markiert die erste konstruktive Gegenbewegung seit dem massiven Rücksetzer, der vor allem durch die geopolitische Entspannung zwischen den USA und China ausgelöst wurde. Der Markt preiste zuletzt die Möglichkeit ein, dass Teile der US-Exportbeschränkungen gelockert werden könnten – ein Szenario, das besonders Unternehmen außerhalb Chinas kurzfristig belastet hat.







Fundamental bleibt die Lage jedoch unverändert stark. Am 3. November bestätigte Malaysias Premierminister Anwar Ibrahim, dass der geplante 600-Mio.-MYR-Supermagnet-Komplex in Pahang offiziell gestartet wird. Das Projekt entsteht in direkter Partnerschaft zwischen Lynas Rare Earths und dem südkoreanischen Unternehmen JS Link, das bereits die dafür benötigten Grundstücke erworben hat. Anwar stellte klar, dass es sich nicht mehr um ein Memorandum of Understanding handelt – die Investitionen sind fix, der Bauprozess beginnt.







Dieses Joint Venture ist für Lynas von strategischem Wert: Die Anlage wird 3.000 Tonnen Neodym-Magnete pro Jahr herstellen und stärkt Lynas’ Position entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Förderung rare-earth-haltiger Erze bis zur Magnetproduktion. Gleichzeitig verschafft es Malaysia einen technologischen Schub in einem Bereich, in dem das Land bisher kaum eigene Kapazitäten besitzt. Für Lynas bedeutet das: mehr geopolitische Sicherheit, breitere Abnehmerstrukturen und eine noch stärkere Position im westlichen Lieferkettennetzwerk.







Dass Malaysia parallel Gespräche mit China über Rare-Earth-Verarbeitung führt, ist derzeit kein unmittelbarer Risikofaktor – vielmehr bestätigt es die global steigende Relevanz strategischer Metalle. Solange Lynas der wichtigste nicht-chinesische Produzent bleibt, besitzt das Unternehmen einen strukturellen Premiumstatus.







Fazit:



Die Kursentwicklung der letzten Woche ist ein erster Schritt der Normalisierung nach dem scharfen Rücksetzer. Lynas bleibt einer der wichtigsten langfristigen Rohstoff-Plays außerhalb Chinas, mit strategischer Bedeutung für EVs, Halbleiter, Rüstung und Energie. Der neue Magnet-Komplex in Malaysia ist ein klarer Katalysator, der in den kommenden Quartalen operative und geopolitische Sichtbarkeit schafft. Trotz hoher Volatilität ist und bleibt Lynas einer der zwei „Blue Chips“ im globalen Rare-Earth-Sektor – und ein essenzieller Baustein in jedem strategischen Rohstoffportfolio.

