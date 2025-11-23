Lynas Rare Earths: Neue Impulse – starke Woche trotz heftigem Rücksetzer

Lynas Rare Earths stand in der vergangenen Woche erneut klar im Fokus – und das völlig zurecht. Die Aktie legte auf Wochensicht +2,75 % zu und schloss bei 14,57 AUD, obwohl sie zwischenzeitlich bis auf 16,64 AUD hochschnellte. Der anschließende Abverkauf am Freitag konnte das Wochenplus nicht auslöschen, zeigt aber deutlich, wie nervös der Markt aktuell im gesamten Rare-Earth-Universum agiert.







Den dominanten Impuls lieferte die UBS-Hochstufung auf „Buy". Auslöser war ein Besuch der Analysten im malaysischen LAMP-Processing-Hub sowie Meetings mit Magnetherstellern und Regierungsvertretern. Die Bank hob den Zielkurs deutlich auf 17,80 AUD an und betonte erneut Lynas' First-Mover-Vorteil, die technologische Komplexität des LAMP-Flowsheets und die globale Knappheit im Heavy-Rare-Earth-Segment. Die Analysten bezeichneten die aktuelle Bewertung explizit als „attraktiven Einstiegspunkt".







Parallel kam Rückenwind von politischer Seite: Australien berichtet steigendes Interesse von EU, Japan, Südkorea und Singapur, sich der strategischen Critical-Minerals-Reserve anzuschließen. Das im Oktober vereinbarte US-Australien-Abkommen hat die geopolitische Dynamik im Rare-Earth-Sektor weiter verschoben – und Lynas steht als größter Anbieter außerhalb Chinas in diesem Umfeld strukturell auf der Gewinnerseite.







Dass die Aktie trotz all dieser positiven Faktoren am Freitag deutlicher abverkauft wurde, ist weniger fundamental als marktmechanisch: Die gesamte ASX-Rohstoffgruppe war unter Druck, und der vorherige starke Anstieg bot eine Steilvorlage für kurzfristige Gewinnmitnahmen. Das ändert jedoch nichts an der übergeordneten Lage: Nach einer 25-prozentigen Korrektur vom Allzeithoch bleibt das strukturelle Setup intakt.







Fazit:



Lynas zeigt erneut, warum die Aktie im Rare-Earth-Sektor als Referenzwert gilt: starke operative Position, technologische Führerschaft und geopolitischer Rückenwind. Das Wochenplus von +2,75 % trotz des harten Freitags-Selloffs wirkt eher wie eine gesunde Bereinigung nach dem Anstieg bis 16,64 AUD. Entscheidend ist: Der strategische Investment-Case bleibt ungebrochen – und der Newsflow der letzten Woche hat ihn eher gestärkt als geschwächt.


