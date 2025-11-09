    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLynas Rare Earths AktievorwärtsNachrichten zu Lynas Rare Earths

    Lynas Rare Earths: Korrektur nach Rally – strukturelles Wachstum bleibt intakt

Carsten Stork

    Die Aktie von Lynas Rare Earths Ltd. (LYC) verzeichnete in der vergangenen Woche einen deutlichen Rückgang von –10,84 % und schloss bei 13,52 AUD. Damit hat der Titel seit dem Jahreshoch am 14. Oktober bei 21,96 AUD rund 38 % verloren – nach einer zuvor außergewöhnlich starken Rally, in der die Aktie im laufenden Jahr zeitweise um über 240 % gestiegen war.

    Der Hauptgrund für die Korrektur liegt in der Abnahme geopolitischer Prämien: Nach der Einigung zwischen den USA und China auf allgemeine Exportlizenzen für Seltene Erden ist die kurzfristige Sorge um Lieferengpässe abgeklungen. Anleger reduzierten Positionen, die zuvor auf geopolitische Spannungen gesetzt hatten. Dennoch bleibt das übergeordnete Marktbild positiv.

    Operativ arbeitet Lynas weiter an der strategischen Expansion seiner Wertschöpfungskette. Das Unternehmen investiert 500 Mio. malaysische Ringgit (~105 Mio. USD) in seine malaysischen Anlagen, um dort die Kapazitäten für die Verarbeitung Seltener Erden und Supermagnete auszubauen. Im Oktober meldete Lynas die erste kommerzielle Produktion schwerer Seltener Erden – darunter Dysprosium und Terbium – außerhalb Chinas, ein Meilenstein für die westliche Versorgungssicherheit.

    Gemeinsam mit dem US-Partner Solidec entwickelt Lynas zudem nachhaltigere Verfahren zur Verarbeitung Seltener Erden, die langfristig die CO₂-Bilanz und Energieeffizienz der Produktion verbessern sollen. Parallel dazu plant Malaysia, ab 2026 einen größeren Anteil der Rohstoffe lokal zu verarbeiten, um die Abhängigkeit von australischen Minen zu reduzieren und eigene Industriekapazitäten zu stärken.

    Trotz der positiven Fundamentaldaten steht die Aktie kurzfristig unter Druck: Analysten verweisen auf temporär schwächere Margen und negativen Cashflow, die die Bewertung belasten. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage robust, getragen von wachsendem Bedarf für Elektromotoren, Windkraftanlagen und Verteidigungstechnologien.

    Fazit:
    Nach zwei Wochen starker Verluste befindet sich Lynas in einer technischen Korrektur innerhalb eines intakten Aufwärtstrends. Die geopolitische Entspannung hat den spekulativen Aufschlag reduziert, doch die strukturellen Treiber – Lieferketten-Diversifizierung, westliche Förderung kritischer Rohstoffe und nachhaltige Produktion – bleiben voll intakt. Mittel- bis langfristig bleibt Lynas einer der strategisch wichtigsten Rohstoffwerte des globalen Energiesystems.

