Bitcoin-Future – Der 100.000-Dollar-Stresstest

Der Bitcoin-Future zeigte sich in der ersten Novemberwoche ausgesprochen volatil und beendete die Woche mit einem Minus von –5,17 % bei 104.160 US-Dollar. Zwischenzeitlich fiel der Kurs sogar kurzzeitig unter die Marke von 100.000 US-Dollar – ein psychologisch wichtiges Level, das sich nun als neue Schlüsselschwelle im Markt etabliert hat.







Nach dem Rekordlauf der vergangenen Monate wurde der Rücksetzer zum Belastungstest für die Marktstimmung. Die Korrektur traf nicht nur den Bitcoin-Future, sondern auch den gesamten Kryptokomplex: Ethereum, Solana und Avalanche verzeichneten ebenfalls deutliche Wochenverluste. Der Auslöser lag weniger in den Marktmechanismen selbst als in der zunehmenden Liquiditätsverknappung infolge des US-Government-Shutdowns, der weiterhin den Zufluss von Kapital in risikoreiche Assets bremst.







Trotz des Rückgangs bleibt das strukturelle Bild intakt. Der Rücksetzer lässt sich als klassische Zwischenkorrektur in einem laufenden Aufwärtstrend einordnen – eine Konsolidierungsphase, in der überhitzte Marktsegmente abkühlen, ohne den größeren Trend zu brechen. Entscheidend ist, dass Bitcoin bereits seit sechs Monaten oberhalb von 100.000 USD notiert und damit eine klare Verschiebung von Widerstand zu Unterstützung vollzogen hat. Auch die technische Struktur spricht dafür, dass diese Zone eine tragfähige Basis bildet.







Makroseitig bleibt die Liquidität das zentrale Thema. Die anhaltende Haushaltsblockade in den USA hat zu einem deutlichen Rückgang der Marktliquidität geführt. Sobald die US-Regierung wieder öffnet und ihre Ausgaben aufnimmt, dürfte sich dieser Effekt umkehren – mit potenziell positiven Folgen für risikoreiche Assets. Parallel deuten die globalen Liquiditätsdaten auf ein nachlassendes geldpolitisches Straffungstempo hin, was mittelfristig ebenfalls unterstützend wirkt.







Auch die On-Chain-Daten zeigen eine Umschichtung: Während kurzfristige Marktteilnehmer in der Korrektur Gewinne realisierten, nutzen größere Adressen die Gelegenheit zur Akkumulation. Damit entsteht ein zunehmend stabiles Fundament oberhalb der Marke von 100.000 USD.







Fazit:



Der Rücksetzer unter 100.000 USD war ein echter Stresstest – und Bitcoin hat ihn bestanden. Trotz der kurzfristigen Schwäche bleibt der übergeordnete Trend konstruktiv, solange die Marke von 100.000 USD hält. Mit dem Ende des US-Government-Shutdowns dürfte die Liquidität wieder zunehmen, was zusammen mit saisonal starken Monaten den Boden für eine Jahresendrallye legen könnte. Der Bitcoin-Future bleibt volatil, aber strukturell stark – und die Basis für den nächsten Aufwärtszyklus ist gelegt.

