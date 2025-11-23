Bitcoin-Future: 36 % Drawdown seit dem Allzeithoch – Markt sucht nach Halt

Der Bitcoin-Future hat eine der turbulentesten Handelswochen des Jahres hinter sich. Nach dem Allzeithoch Anfang Oktober bei über 126.000 USD markierte der Markt in der Spitze einen Rückgang von rund 36 % und schloss die Woche mit einem deutlichen Minus von 10,30 % bei 85.250 USD. Zwar konnte sich der Future am Freitag leicht von den Tiefstständen um 80.750 USD lösen, doch das technische Gesamtbild bleibt angeschlagen. Die Erholung wirkt bislang eher wie eine Reaktion auf überverkaufte Bedingungen als wie ein struktureller Stimmungswechsel.







Der Auslöser der Korrektur ist klar makrogetrieben. Seit dem 10. Oktober belasten Handelskonflikte zwischen den USA und China, steigende geopolitische Risiken und massive Liquidationen den gesamten Kryptokomplex. Allein am 21. und 22. November wurden aufgrund automatischer Margin Calls über 3,5 Mrd. USD an Long-Positionen zwangsliquidiert. Diese Kettenreaktion sorgte für breiten Verkaufsdruck – nicht nur bei BTC, sondern über alle großen Coins hinweg. Die Folge ist ein deutlicher Rückgang der Marktliquidität, der sich auch auf Aktien- und Rohstoffmärkte ausgewirkt hat.







Parallel dazu ziehen institutionelle Anleger Kapital ab. Drei Wochen in Folge verzeichneten Krypto-Fonds zusammen über 3 Mrd. USD an Nettoabflüssen, mit besonders hohen Rückgaben in BTC- und ETH-Produkten. Diese Entwicklung verstärkt das negative Sentiment und reduziert die Stabilität im Orderflow. Die Marktstruktur zeigt sich entsprechend fragil: Bitcoins 80k-Unterstützung wurde mehrfach getestet und bleibt kurzfristig die zentrale Marke. Ein nachhaltiger Rebound würde erst über 86.000 USD sichtbar – darunter dominiert das Risiko weiterer Zwischenziele im Bereich 73.000–72.000 USD sowie ein tiefer liegender Cluster um 66.000 USD.







Saisonal und makroökonomisch beginnt jedoch ein Zeitfenster, in dem sich Kryptowerte historisch stabiler zeigen. Sollte die Fed im Dezember tatsächlich eine weitere Zinssenkung signalisieren, könnte dies den Druck auf risikoreiche Assets abmildern. Solange die Liquidationen jedoch anhalten und die institutionellen Zuflüsse fehlen, bleibt der Markt anfällig für erneute Schocks.







Fazit:



Der Bitcoin-Future bleibt nach einem Wochenverlust von 10 % und einem Drawdown von 36 % klar unter Druck. Die jüngste Erholung ist technisch nachvollziehbar, aber noch nicht überzeugend. Entscheidend wird, ob die Zone um 80.000 USD hält und ob die Liquidationswelle abklingt. Makroseitig könnte die gestiegene Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinssenkung im Dezember eine Gegenbewegung unterstützen. Der Jahresend-Trade ist damit nicht ungültig – aber klar geschwächt. Eine Stabilisierung oberhalb von 86.000 USD wäre das erste konstruktive Signal.

