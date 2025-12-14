    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Carsten Stork

    Bitcoin-Future: Hohe Volatilität, Makro dominiert kurzfristig

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Bitcoin-Future schloss die abgelaufene Handelswoche mit einem Plus von +1,02 % bei 90.330 USD. Hinter diesem moderaten Wochengewinn verbirgt sich jedoch eine außergewöhnlich volatile Handelswoche. Bereits zur Wochenmitte konnte Bitcoin dynamisch bis auf ein Wochenhoch bei 94.950 USD ansteigen, getragen von stabilen US-Zinserwartungen und einer insgesamt konstruktiven Risiko-Stimmung.

    Diese Gewinne konnten jedoch nicht gehalten werden. Am Freitagnachmittag kam es zu einem breiten Sell-off im Kryptomarkt, ausgelöst durch makroökonomische Faktoren. Spekulationen über eine mögliche Zinsanhebung der Bank of Japan führten zu einem sprunghaften Anstieg japanischer Renditen und sorgten global für einen Abbau von Risiko-Positionen. Die Folge war eine schnelle Reduktion von Leverage und ein deutlicher Rücksetzer bei Bitcoin und den Altcoins – verstärkt durch die insgesamt dünnere Liquidität zum Wochenausklang.

    Fundamental bleibt das Umfeld zweigeteilt: Auf der einen Seite unterstreichen institutionelle Stimmen – zuletzt Itaú Asset Management mit einer empfohlenen Bitcoin-Allokation von 1–3 % für 2026 – den langfristigen Diversifikationsnutzen von Bitcoin. Auf der anderen Seite zeigt die vergangene Woche klar, wie sensibel der Markt kurzfristig auf globale Liquiditätsveränderungen reagiert.

    Fazit:
    Bitcoin bleibt strukturell interessant, kurzfristig jedoch stark makrogetrieben. Solange Unsicherheit über die globale Geldpolitik – insbesondere aus Japan – besteht, ist mit erhöhter Volatilität zu rechnen. Rücksetzer sind in diesem Umfeld eher Ausdruck von Liquiditätsanpassungen als einer fundamentalen Trendwende.

