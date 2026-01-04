    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Bitcoin-Future –Ruhiger Markt, starker Wochenschluss – Stabilität statt Euphorie

    Der Bitcoin-Future konnte in der vergangenen Handelswoche nochmals zulegen und gewann +3,10 %. Ausgehend von Niveaus um 87.000 US-Dollar am Freitag stieg der Kontrakt bis auf 91.555 US-Dollar an und beendete die Woche bei 90.530 US-Dollar, knapp …

    Carsten Stork - Bitcoin-Future –Ruhiger Markt, starker Wochenschluss – Stabilität statt Euphorie
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Bitcoin-Future konnte in der vergangenen Handelswoche nochmals zulegen und gewann +3,10 %. Ausgehend von Niveaus um 87.000 US-Dollar am Freitag stieg der Kontrakt bis auf 91.555 US-Dollar an und beendete die Woche bei 90.530 US-Dollar, knapp oberhalb der psychologisch wichtigen 90.000-Dollar-Marke. Damit gelang Bitcoin trotz zwischenzeitlicher Schwankungen ein konstruktiver Wochenschluss.

    Bemerkenswert bleibt das übergeordnete Marktumfeld. Trotz teils kräftiger Tagesbewegungen war 2025 das volatilitätsärmste Jahr in der Geschichte von Bitcoin. Die durchschnittliche Schwankungsbreite lag laut aktuellen Auswertungen so niedrig wie nie zuvor. Dieses Umfeld spricht für einen zunehmend reiferen Markt, der stärker von institutionellen Akteuren, regulierten Produkten und langfristig orientiertem Kapital geprägt ist.

    Auch strukturell bleibt das Bild stabil. Die Bitcoin-Reserven auf den Börsen befinden sich auf einem Mehrjahrestief, was auf anhaltende Akkumulation und geringeren unmittelbaren Verkaufsdruck hindeutet. Gleichzeitig zeigt sich erstmals ein Bruch mit klassischen Zyklen: Bitcoin verzeichnete im Jahr nach dem Halving eine Abschwächung, was die These unterstreicht, dass ETFs und institutionelle Nachfrage die Marktmechanik verändert haben.

    Auf der Positionierungsseite liefern die COT-Daten ein gemischtes Bild. Insgesamt tut sich wenig, allerdings ist erwähnenswert, dass das Managed Money seine Short-Positionen zuletzt leicht ausgebaut hat. Das spricht kurzfristig eher für Zurückhaltung und eine mögliche Fortsetzung der Konsolidierung, ohne jedoch das übergeordnete Stabilitätsbild infrage zu stellen.

    Technisch bleibt der Bereich um 90.000 US-Dollar eine zentrale Zone. Oberhalb dieses Niveaus hält Bitcoin seine mittelfristige Struktur aufrecht, während fehlende Anschlussdynamik darauf hindeutet, dass der Markt aktuell mehr Balance als Trend sucht.

    Fazit:
    Bitcoin präsentiert sich zum Jahresauftakt stabil, aber kontrolliert. Der jüngste Anstieg bestätigt die Unterstützung im Bereich um 90.000 US-Dollar, während sinkende Volatilität und strukturelle Angebotsverknappung für Reife und Stabilisierung sprechen. Gleichzeitig mahnt der leichte Aufbau von Short-Positionen zur Vorsicht. Für uns bleibt Bitcoin ein strategischer Markt, der derzeit weniger durch Momentum, sondern durch Struktur und institutionelle Nachfrage getragen wird.

    Renditemanufaktur
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
