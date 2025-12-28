    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Carsten Stork

    4493 Aufrufe 4493 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitcoin-Future – Seitwärtsphase hält, Markt bleibt abwartend

    Der Bitcoin-Future zeigte in der vergangenen Handelswoche kaum Bewegung und schloss nahezu unverändert bei –0,05 %. Der Kontrakt beendete die Woche bei 87.825 US-Dollar und damit knapp unterhalb der psychologisch wichtigen 90.000-Dollar-Marke. Diese …

    Carsten Stork - Bitcoin-Future – Seitwärtsphase hält, Markt bleibt abwartend
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Bitcoin-Future zeigte in der vergangenen Handelswoche kaum Bewegung und schloss nahezu unverändert bei –0,05 %. Der Kontrakt beendete die Woche bei 87.825 US-Dollar und damit knapp unterhalb der psychologisch wichtigen 90.000-Dollar-Marke. Diese Zone wurde am Freitag zwar kurzfristig erreicht, konnte jedoch nicht nachhaltig überwunden werden.

    Insgesamt verlief die Woche ausgesprochen ruhig und unspektakulär. Nach den deutlicheren Bewegungen der Vormonate scheint der Markt derzeit in einer Konsolidierungsphase gefangen zu sein. Kauf- und Verkaufsinteresse halten sich weitgehend die Waage, größere Impulse blieben aus. Auch die Volatilität ging zuletzt spürbar zurück, was die aktuelle abwartende Haltung der Marktteilnehmer unterstreicht.

    Ein Blick auf die COT-Daten liefert ein erstes, wenn auch noch sehr vorsichtiges Signal. Das Managed Money hat zuletzt leicht auf die Long-Seite gedreht, hält jedoch lediglich eine kleine Netto-Long-Position von 106 Kontrakten. Diese Positionierung ist eher als neutral bis leicht konstruktiv zu werten und signalisiert bislang keine klare Überzeugung auf Seiten der spekulativen Investoren.

    Technisch bleibt der Bereich um 90.000 US-Dollar der zentrale kurzfristige Widerstand. Solange dieser nicht nachhaltig überwunden wird, dürfte sich der Markt weiter schwer tun, neues Momentum aufzubauen. Auf der Unterseite fungieren die jüngsten Tiefs als erste Stabilitätszone, ohne dass bislang erhöhter Verkaufsdruck erkennbar wäre.

    Fazit:
    Der Bitcoin-Future bleibt in einer ausgeprägten Seitwärtsphase. Die vergangene Woche brachte kaum neue Erkenntnisse, weder auf der Preis- noch auf der Positionierungsseite. Das leichte Umschwenken des Managed Money auf Long ist ein erstes, sehr zartes Signal, reicht aber noch nicht aus, um von einer Trendwende zu sprechen. Kurzfristig dominiert weiterhin Abwarten, ein nachhaltiger Impuls dürfte erst mit einem klaren Ausbruch über die 90.000-Dollar-Marke entstehen.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Bitcoin-Future – Seitwärtsphase hält, Markt bleibt abwartend Der Bitcoin-Future zeigte in der vergangenen Handelswoche kaum Bewegung und schloss nahezu unverändert bei –0,05 %. Der Kontrakt beendete die Woche bei 87.825 US-Dollar und damit knapp unterhalb der psychologisch wichtigen 90.000-Dollar-Marke. Diese …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     