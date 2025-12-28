Bitcoin-Future – Seitwärtsphase hält, Markt bleibt abwartend

Der Bitcoin-Future zeigte in der vergangenen Handelswoche kaum Bewegung und schloss nahezu unverändert bei –0,05 %. Der Kontrakt beendete die Woche bei 87.825 US-Dollar und damit knapp unterhalb der psychologisch wichtigen 90.000-Dollar-Marke. Diese Zone wurde am Freitag zwar kurzfristig erreicht, konnte jedoch nicht nachhaltig überwunden werden.







Insgesamt verlief die Woche ausgesprochen ruhig und unspektakulär. Nach den deutlicheren Bewegungen der Vormonate scheint der Markt derzeit in einer Konsolidierungsphase gefangen zu sein. Kauf- und Verkaufsinteresse halten sich weitgehend die Waage, größere Impulse blieben aus. Auch die Volatilität ging zuletzt spürbar zurück, was die aktuelle abwartende Haltung der Marktteilnehmer unterstreicht.







Ein Blick auf die COT-Daten liefert ein erstes, wenn auch noch sehr vorsichtiges Signal. Das Managed Money hat zuletzt leicht auf die Long-Seite gedreht, hält jedoch lediglich eine kleine Netto-Long-Position von 106 Kontrakten. Diese Positionierung ist eher als neutral bis leicht konstruktiv zu werten und signalisiert bislang keine klare Überzeugung auf Seiten der spekulativen Investoren.







Technisch bleibt der Bereich um 90.000 US-Dollar der zentrale kurzfristige Widerstand. Solange dieser nicht nachhaltig überwunden wird, dürfte sich der Markt weiter schwer tun, neues Momentum aufzubauen. Auf der Unterseite fungieren die jüngsten Tiefs als erste Stabilitätszone, ohne dass bislang erhöhter Verkaufsdruck erkennbar wäre.







Fazit:



Der Bitcoin-Future bleibt in einer ausgeprägten Seitwärtsphase. Die vergangene Woche brachte kaum neue Erkenntnisse, weder auf der Preis- noch auf der Positionierungsseite. Das leichte Umschwenken des Managed Money auf Long ist ein erstes, sehr zartes Signal, reicht aber noch nicht aus, um von einer Trendwende zu sprechen. Kurzfristig dominiert weiterhin Abwarten, ein nachhaltiger Impuls dürfte erst mit einem klaren Ausbruch über die 90.000-Dollar-Marke entstehen.

