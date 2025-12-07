Bitcoin-Future: Starker Abverkauf unter 90.000 USD – kritische Unterstützungszone rückt in den Fokus

Der Bitcoin-Future beendete die Woche mit einem Minus von –2,22 % und fiel am Freitag erneut unter die psychologisch wichtige 90.000-US-Dollar-Marke. Der Wochenschlusskurs lag bei 89.425 US-Dollar. Nach dem kurzen Erholungsversuch Mitte der Woche zeigte sich am Freitag wieder deutlicher Verkaufsdruck.







Charttechnisch bleibt Bitcoin in einer seit zwei Wochen etablierten Konsolidierungszone zwischen etwa 82.000 und 93.500 US-Dollar. Die jüngste Bewegung nach unten ist also kein Trendbruch, sondern passt in die Struktur eines breiten Pullback-Bereichs. Solange die Unterstützungszone 82.000–85.000 US-Dollar hält, bleibt der übergeordnete Trend konstruktiv. Erst ein Rutsch darunter würde das Bild klar eintrüben.







Von der Marktmechanik her lässt sich festhalten: Die aktuelle Korrektur läuft eher über breite Konsolidierung als über Kapitulationsbewegung. Auch die Schwäche unter 90.000 signalisiert keine Panik, sondern eine weiterlaufende Bereinigung von Leverage-Überhängen. Das ist typisches Verhalten in Reakkumulationsphasen.







Fazit:



Der übergeordnete Expansionspfad bleibt intakt, auch wenn die Konsolidierung anhalten kann. Für eine Trendfortsetzung braucht Bitcoin eine schnelle Rückeroberung der Zone 92.000–93.500 US-Dollar. Kurzfristig bleiben Rücksetzer volatil, mittel- bis langfristig erhalten.

