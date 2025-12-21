Bitcoin-Future verliert Momentum – $90.000 bleibt vorerst eine harte Hürde

Der Bitcoin-Future zeigte sich in der vergangenen Woche erneut schwächer und schloss mit einem Wochenminus von –2,68 % bei 87.895 USD. Nach mehreren vergeblichen Anläufen, die Zone oberhalb von 90.000 USD nachhaltig zurückzuerobern, geriet der Markt erneut unter Druck. Am Donnerstag (18.12.) wurde ein Wochentief bei 84.805 USD markiert, von dem sich der Preis zwar erholen konnte, ohne jedoch neues Aufwärtsmomentum zu entwickeln.







Makroökonomisch bleibt das Umfeld herausfordernd. Die sinkenden Erwartungen an kurzfristige Zinssenkungen in den USA sowie eine anhaltend hohe Nachfrage nach US-Treasuries signalisieren eine zunehmende Risikoaversion. Die implizite Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Januar ist zuletzt weiter gefallen, während die 10-jährige US-Rendite trotz zwischenzeitlicher Rückgänge stabil bleibt. Dieses Umfeld entzieht risikoreicheren Assets wie Bitcoin weiterhin Liquidität.







Hinzu kommen weichere Konjunktursignale aus den USA und Japan. Schwächere Arbeitsmarktdaten, zurückhaltender Konsum sowie negative Unternehmensmeldungen aus dem US-Einzelhandel belasten das Sentiment. Gleichzeitig zeigt sich, dass Bitcoin kurzfristig nicht als bevorzugter Hedge fungiert – diese Rolle übernimmt aktuell klar Gold. Die Divergenz zwischen nahe Allzeithochs im S&P 500 und einem deutlich tiefer notierenden Bitcoin unterstreicht diese Verschiebung im Anlegerverhalten.







Auf der Positionierungsseite liefern die COT-Daten (Stand 12.12.) bislang keine überzeugenden Signale. Zwar hat das Managed Money eine leichte Long-Position aufgebaut, doch Umfang und Dynamik bleiben begrenzt. Von einer klaren Trendpositionierung kann derzeit nicht gesprochen werden. Das spricht eher für taktisches Trading als für strategische Überzeugung.







Fazit:



Bitcoin bleibt kurzfristig in einer Konsolidierungs- bis Korrekturphase gefangen. Die Zone um 90.000 USD wirkt weiterhin als zentrale Widerstandsregion, während auf der Unterseite die 85.000-USD-Marke als erste wichtige Unterstützung dient. Solange sich weder das makroökonomische Umfeld noch die spekulative Positionierung klar drehen, fehlt dem Markt der notwendige Impuls für eine nachhaltige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Geduld und diszipliniertes Risikomanagement bleiben hier entscheidend.

