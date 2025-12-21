    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Carsten Stork

    3601 Aufrufe 3601 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitcoin-Future verliert Momentum – $90.000 bleibt vorerst eine harte Hürde

    Der Bitcoin-Future zeigte sich in der vergangenen Woche erneut schwächer und schloss mit einem Wochenminus von –2,68 % bei 87.895 USD. Nach mehreren vergeblichen Anläufen, die Zone oberhalb von 90.000 USD nachhaltig zurückzuerobern, geriet der Markt …

    Carsten Stork - Bitcoin-Future verliert Momentum – $90.000 bleibt vorerst eine harte Hürde
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Bitcoin-Future zeigte sich in der vergangenen Woche erneut schwächer und schloss mit einem Wochenminus von –2,68 % bei 87.895 USD. Nach mehreren vergeblichen Anläufen, die Zone oberhalb von 90.000 USD nachhaltig zurückzuerobern, geriet der Markt erneut unter Druck. Am Donnerstag (18.12.) wurde ein Wochentief bei 84.805 USD markiert, von dem sich der Preis zwar erholen konnte, ohne jedoch neues Aufwärtsmomentum zu entwickeln.

    Makroökonomisch bleibt das Umfeld herausfordernd. Die sinkenden Erwartungen an kurzfristige Zinssenkungen in den USA sowie eine anhaltend hohe Nachfrage nach US-Treasuries signalisieren eine zunehmende Risikoaversion. Die implizite Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Januar ist zuletzt weiter gefallen, während die 10-jährige US-Rendite trotz zwischenzeitlicher Rückgänge stabil bleibt. Dieses Umfeld entzieht risikoreicheren Assets wie Bitcoin weiterhin Liquidität.

    Hinzu kommen weichere Konjunktursignale aus den USA und Japan. Schwächere Arbeitsmarktdaten, zurückhaltender Konsum sowie negative Unternehmensmeldungen aus dem US-Einzelhandel belasten das Sentiment. Gleichzeitig zeigt sich, dass Bitcoin kurzfristig nicht als bevorzugter Hedge fungiert – diese Rolle übernimmt aktuell klar Gold. Die Divergenz zwischen nahe Allzeithochs im S&P 500 und einem deutlich tiefer notierenden Bitcoin unterstreicht diese Verschiebung im Anlegerverhalten.

    Auf der Positionierungsseite liefern die COT-Daten (Stand 12.12.) bislang keine überzeugenden Signale. Zwar hat das Managed Money eine leichte Long-Position aufgebaut, doch Umfang und Dynamik bleiben begrenzt. Von einer klaren Trendpositionierung kann derzeit nicht gesprochen werden. Das spricht eher für taktisches Trading als für strategische Überzeugung.

    Fazit:
    Bitcoin bleibt kurzfristig in einer Konsolidierungs- bis Korrekturphase gefangen. Die Zone um 90.000 USD wirkt weiterhin als zentrale Widerstandsregion, während auf der Unterseite die 85.000-USD-Marke als erste wichtige Unterstützung dient. Solange sich weder das makroökonomische Umfeld noch die spekulative Positionierung klar drehen, fehlt dem Markt der notwendige Impuls für eine nachhaltige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Geduld und diszipliniertes Risikomanagement bleiben hier entscheidend.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Bitcoin-Future verliert Momentum – $90.000 bleibt vorerst eine harte Hürde Der Bitcoin-Future zeigte sich in der vergangenen Woche erneut schwächer und schloss mit einem Wochenminus von –2,68 % bei 87.895 USD. Nach mehreren vergeblichen Anläufen, die Zone oberhalb von 90.000 USD nachhaltig zurückzuerobern, geriet der Markt …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     