    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Carsten Stork

    489 Aufrufe 489 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bund-Future bricht erstmals seit Wochen durch zentrale Support-Marke – technischer Druck nimmt zu

    Der Bund-Future verlor in der vergangenen Woche –0,90 % und schloss bei 127,75. Das ist charttechnisch bedeutsam, denn erstmals seit mehreren Wochen wurde der wichtige Bereich bei 128 nun auf Schlusskursbasis nach unten durchbrochen. Damit hat der …

    Carsten Stork - Bund-Future bricht erstmals seit Wochen durch zentrale Support-Marke – technischer Druck nimmt zu
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Bund-Future verlor in der vergangenen Woche –0,90 % und schloss bei 127,75. Das ist charttechnisch bedeutsam, denn erstmals seit mehreren Wochen wurde der wichtige Bereich bei 128 nun auf Schlusskursbasis nach unten durchbrochen. Damit hat der Future sein symmetrisches Dreieck nach unten verlassen – das Setup deutet kurzfristig auf erhöhte Abwärtsrisiken hin.

    Fundamental passen die Bewegungen zum Chart:
    • In der Eurozone fielen einzelne Inflationszahlen zuletzt „etwas heißer“ aus als erwartet.
    • Gleichzeitig wurde der zusammengesetzte PMI nach oben revidiert.
    Beides dämpft Spekulationen auf schnelle EZB-Senkungen und sorgt dafür, dass die Renditekurve – inklusive der 10-jährigen Bundesanleihe – nach oben gezogen wurde. Diese notierte zuletzt bei ca. 2,75–2,80 % und damit auf den höchsten Ständen seit Ende September.

    Auch kommunikativ zeichnet sich ein Bild, das Zinssenkungen nach hinten verschiebt: Analystenkommentare und Marktberichte betonen, dass sich die EZB frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2026 zu größeren Zinsschritten bewegen wird. Die Bund-Kurse reagieren entsprechend empfindlich auf diese Erwartungsanpassung.

    Fazit:
    Der Bruch unter 128 war technisch relevant und bestätigt das bearishe Setup im Bund-Future. Der Trendkanal weist derzeit klar nach unten; schnelle Erholungen sind unwahrscheinlich, solange die Renditen fest bleiben. Kurzfristig bleiben wir vorsichtig – ein erneuter Test tieferer Unterstützungszonen wäre nicht überraschend.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Bund-Future bricht erstmals seit Wochen durch zentrale Support-Marke – technischer Druck nimmt zu Der Bund-Future verlor in der vergangenen Woche –0,90 % und schloss bei 127,75. Das ist charttechnisch bedeutsam, denn erstmals seit mehreren Wochen wurde der wichtige Bereich bei 128 nun auf Schlusskursbasis nach unten durchbrochen. Damit hat der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     