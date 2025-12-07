Bund-Future bricht erstmals seit Wochen durch zentrale Support-Marke – technischer Druck nimmt zu

Der Bund-Future verlor in der vergangenen Woche –0,90 % und schloss bei 127,75. Das ist charttechnisch bedeutsam, denn erstmals seit mehreren Wochen wurde der wichtige Bereich bei 128 nun auf Schlusskursbasis nach unten durchbrochen. Damit hat der Future sein symmetrisches Dreieck nach unten verlassen – das Setup deutet kurzfristig auf erhöhte Abwärtsrisiken hin.







Fundamental passen die Bewegungen zum Chart:



• In der Eurozone fielen einzelne Inflationszahlen zuletzt „etwas heißer“ aus als erwartet.



• Gleichzeitig wurde der zusammengesetzte PMI nach oben revidiert.



Beides dämpft Spekulationen auf schnelle EZB-Senkungen und sorgt dafür, dass die Renditekurve – inklusive der 10-jährigen Bundesanleihe – nach oben gezogen wurde. Diese notierte zuletzt bei ca. 2,75–2,80 % und damit auf den höchsten Ständen seit Ende September.







Auch kommunikativ zeichnet sich ein Bild, das Zinssenkungen nach hinten verschiebt: Analystenkommentare und Marktberichte betonen, dass sich die EZB frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2026 zu größeren Zinsschritten bewegen wird. Die Bund-Kurse reagieren entsprechend empfindlich auf diese Erwartungsanpassung.







Fazit:



Der Bruch unter 128 war technisch relevant und bestätigt das bearishe Setup im Bund-Future. Der Trendkanal weist derzeit klar nach unten; schnelle Erholungen sind unwahrscheinlich, solange die Renditen fest bleiben. Kurzfristig bleiben wir vorsichtig – ein erneuter Test tieferer Unterstützungszonen wäre nicht überraschend.

