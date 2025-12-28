Bund-Future – Fiskalischer Gegenwind trifft auf ruhigen Feiertagshandel

Der deutsche Bund-Future (FGBL) zeigte sich in der vergangenen Weihnachts-Handelswoche insgesamt wenig bewegt. Auf Wochenbasislegte der Bund-Future um +0,35 % zu und schloss bei 127,42 Punkten, wobei diese Zahl nur bedingt aussagekräftig ist. Der Markt war faktisch lediglich an zwei Handelstagen (22. und 23. Dezember) geöffnet.







Das Marktumfeld war klar durch Holiday-Trading geprägt: geringe Liquidität, zurückhaltende Marktteilnehmer und keine neuen Impulse aus der Geldpolitik. Entsprechend dominierten kleinere Kursbewegungen ohne klare Trenddynamik. Gleichzeitig blieb der strukturelle Druck auf der Zinsseite bestehen.







Belastend wirkten vor allem die steigenden Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen, die sich zuletzt im Bereich von 2,86–2,89 % bewegten und damit nahe eines Mehrmonatshochs notierten. Hintergrund ist die weiterhin expansive deutsche Fiskalpolitik. Mit dem beschlossenen Bundeshaushalt 2026 und einer Neuverschuldung von rund 180 Mrd. Euro steigt das Angebot an Staatsanleihen deutlich. Diese Entwicklung erhöht die Fiskalrisikoprämie und wirkt insbesondere auf die langen Laufzeiten renditesteigernd.







Zusätzlich sorgten EZB-Signale für Zurückhaltung auf der Long-Seite. Aussagen aus dem EZB-Umfeld, wonach Zinssenkungen nicht notwendig seien und perspektivisch sogar weitere Straffungsschritte nicht ausgeschlossen werden, stützen das höhere Renditeniveau. Der Markt preist inzwischen eine nicht unerhebliche Wahrscheinlichkeit ein, dass die EZB ihren Lockerungspfad weiter verzögert.







Technisch bleibt der Bereich um 127,00 bis 127,50 Punkte eine zentrale Zone. Der Bund-Future konnte sich dort zuletzt stabilisieren, ohne jedoch überzeugendes Aufwärtsmomentum zu entwickeln. Ein Bruch unter diese Zone würde den Fokus rasch wieder auf den Bereich um 126,50 Punkte lenken.







Fazit:



Der Bund-Future bewegt sich weiterhin in einem Spannungsfeld aus dünner Feiertagsliquidität und strukturellem fiskalischem Gegenwind. Die sehr kurze Handelswoche lieferte keine neuen Signale, bestätigte jedoch das fragile Gleichgewicht auf aktuellem Niveau. Solange Renditen hoch bleiben und die EZB kommunikativ restriktiv auftritt, bleibt das Aufwärtspotenzial begrenzt. Kurzfristig dominiert Abwarten, mittelfristig bleibt der Bund anfällig für weitere Rücksetzer bei anhaltendem Renditedruck.

