Bund-Future – Renditen steigen weiter, Risikoaversion bleibt Stütze

Der Bund-Future zeigte sich in der ersten Novemberwoche volatil und beendete die Woche mit einem leichten Minus von –0,30 % bei 129,06 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg zeitweise auf 2,68 %, den höchsten Stand seit einem Monat, bevor sie zum Wochenschluss leicht nachgab.







Die deutsche Wirtschaft bleibt in der Stagnationszone. Die Industrieproduktion für September fiel schwächer aus als erwartet und bestätigte den anhaltenden Trend einer verhaltenen Aktivität im Verarbeitenden Gewerbe. Gleichzeitig warnte die Bundesbank erneut vor wachsenden Risiken für die Finanzstabilität – insbesondere im Immobilien- und Unternehmenssektor – angesichts höherer Finanzierungskosten und rückläufiger Margen.







Zugleich wächst die Unsicherheit über die künftige Haushalts- und Schuldenpolitik. Die geplante Ausweitung der Staatsausgaben sowie das steigende Emissionsvolumen am Anleihemarkt erhöhen das Angebot und belasten den Bund relativ zu Swaps. Der Bund-Swap-Spread weitete sich erneut aus und signalisiert, dass Investoren zusätzliche Prämien für Staatsrisiken verlangen.









Die Europäische Zentralbank beließ die Leitzinsen Ende Oktober wie erwartet unverändert, betonte jedoch, dass die Inflationsrisiken weiterhin präsent seien. Eine schnelle Lockerungspolitik scheint damit unwahrscheinlich, wenngleich die schwachen Konjunkturdaten zunehmend Druck in Richtung einer ersten Zinssenkung im Frühjahr 2026 aufbauen. Internationale Einflüsse, insbesondere die gestiegenen Renditen in den USA und die Diskussion um die zukünftige Fiskalpolitik, verstärkten die Nervosität im europäischen Rentenmarkt. Zeitweise profitierten deutsche Staatsanleihen jedoch von Risikoaversion an den Aktienmärkten, was kurzfristige Gegenbewegungen im Bund-Future auslöste.





Der Dezember-Kontrakt pendelte im Wochenverlauf zwischen 129,10 und 129,50 Punkten. Ein nachhaltiger Ausbruch über 130 Punkte bleibt die Bedingung für eine technische Erholung. Auf der Unterseite bildet die Zone um 128,50 eine wichtige Unterstützung – ein Bruch darunter würde den Fokus auf die Tiefs vom Oktober lenken.







Fazit:



Der Bund-Future bleibt in einem Spannungsfeld aus steigenden Renditen, fiskalischem Angebotsdruck und wachsender Risikoaversion. Kurzfristig überwiegt noch der Abwärtstrend, doch zunehmende Wachstumsrisiken und schwache Wirtschaftsdaten könnten dem Markt im weiteren Verlauf defensive Unterstützung bieten. Solange die Renditen über 2,6 % verharren, bleibt das Umfeld anspruchsvoll – aber genau hier beginnt oft die Phase, in der Zins-Longs wieder attraktiv werden.

