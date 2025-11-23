    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Bund-Future: Ruhige Woche mit leichter Entspannung bei den Renditen

    Der deutsche Bund-Future zeigte in dieser Woche kaum Dynamik und legte am Ende nur um +0,23 % zu. Der Dezember-Kontrakt schloss bei 128,86 – eine Bewegung, die das insgesamt lethargische Marktumfeld im europäischen Rentenmarkt gut widerspiegelt.

    In den zehnjährigen Bundesanleihen selbst blieb das Bild ähnlich unspektakulär: Die Rendite fiel leicht von rund 2,72 % auf etwa 2,70 %, was einer minimalen Entspannung nach mehreren Wochen mit deutlichem Renditeanstieg entspricht.

    Fundamental hat sich am europäischen Zinsbild wenig verändert. Die Marktteilnehmer warten auf klarere Signale seitens der EZB, insbesondere vor dem Hintergrund schwächerer europäischer Wachstumsdaten und eines weiterhin verhaltenen Inflationsrückgangs. Gleichzeitig bleibt der globale Rentenmarkt eng mit den US-Zinsentwicklungen verknüpft – und dort dominiert weiterhin die Unsicherheit vor der Dezember-Sitzung der Fed.

    Für den Bund-Future bedeutet das:
    Ein Umfeld ohne klare Trendimpulse, das sich vorerst in engen Handelsspannen ausdrückt. Der kurzfristige Bias bleibt stabil, aber ohne Momentum – die leichte Erholung der letzten Tage wirkt eher technisch als fundamental getrieben.

    Fazit:
    Eine unauffällige Woche für den Bund-Future. Die Renditen haben sich minimal entspannt, bleiben aber im übergeordneten Trend erhöht. Solange weder die EZB noch die Fed eine klare Richtungsentscheidung liefern, dürfte die Seitwärtsphase im europäischen Rentenmarkt anhalten. Für Trader bedeutet das: Geduld und enge Risikoparameter.

