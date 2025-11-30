Bund-Future: Ruhige Woche ohne klare Richtungsimpulse

Der Bund-Future zeigte sich in der vergangenen Woche weitgehend richtungslos und beendete die Woche mit einem minimalen Plus von 0,04 % bei 128,91 Punkten. Nach mehreren volatileren Phasen im November war das Umfeld diesmal deutlich gedämpfter – nicht zuletzt aufgrund des US-Thanksgiving-Feiertags, der die Liquidität in allen globalen Fixed-Income-Märkten spürbar reduziert hat.







Auf der Datenseite blieb das Bild gemischt. Der erneut schwächer ausgefallene ifo-Geschäftsklimaindex unterstrich die weiterhin fragile Lage der deutschen Wirtschaft und wirkte grundsätzlich stützend für den Bund. Gleichzeitig sorgten leicht höhere Inflationszahlen im Euroraum kurzfristig für etwas Druck auf die Renditen. Im Ergebnis neutralisierten sich diese Impulse weitgehend, sodass der Future in einer engen Range verharrte.







Die geldpolitische Komponente lieferte ebenfalls keine neuen Trendimpulse. Aus den Minutes der EZB und begleitenden Marktkommentaren geht klar hervor, dass die Notenbank derzeit „keine Eile“ sieht, den Zinszyklus weiter zu lockern. Entsprechend wurden die Erwartungen an schnelle oder aggressive Zinssenkungen leicht zurückgenommen. Diese Anpassung führte zu moderat steigenden Renditen am kurzen und mittleren Laufzeitenbereich, während der Bund-Future selbst nur verhalten reagierte.







Technisch betrachtet bleibt der Markt in einer Konsolidierungsphase, geprägt von niedrigen Umsätzen und einer engen Handelsspanne. Der Gleichlauf mit den US-Treasuries war in dieser Woche ebenfalls auffällig schwach ausgeprägt, was das insgesamt impulsarme Umfeld zusätzlich widerspiegelt.







Fazit:



Der Bund-Future hat eine ruhige, nahezu ereignislose Woche hinter sich. Die Mischung aus verhaltenen Konjunkturdaten, leichten Inflationsüberraschungen und einer abwartenden EZB führte zu einem Markt ohne klare Richtung. Erst mit neuen Impulsen von den kommenden Inflationsdaten und der Powell-Rede in den USA dürfte wieder Bewegung in die Zinsmärkte kommen.

