Bund-Future rutscht erneut ab – Renditen steigen, Wirtschaftsdaten belasten

Der Bund-Future hat in der vergangenen Woche weiter nachgegeben und schloss mit einem Wochenverlust von –0,39 % bei 128,56 %. Noch am Donnerstag sah es nach einer stabileren Entwicklung aus, als der Future intraday bis auf 129,40 anstieg. Doch dieser kurze Aufwärtsimpuls hielt nicht lange: In der zweiten Wochenhälfte kam es zu einem deutlichen Sell-Off, ausgelöst durch eine Kombination aus schwächeren Wachstumserwartungen und anziehenden Renditen im europäischen Kernmarkt.







Die Dynamik im Bund-Future ist derzeit klar von makroökonomischen Faktoren geprägt. Die 10-jährige deutsche Bundesanleihe stieg zuletzt auf 2,7 % – den höchsten Stand seit Anfang Oktober. Ein wesentlicher Auslöser war die neue Wachstumsprojektion des Sachverständigenrats, der seine Erwartung für 2026 von zuvor 1,0 % auf nur noch 0,9 % senkte. Diese Einschätzung liegt klar unter der Regierungsprognose von 1,3 % und verstärkt die Sorge, dass die deutsche Wirtschaft auch nach dem faktischen Stillstand 2025 (Prognose: +0,2 %) nicht wirklich an Dynamik gewinnen wird.







Diese Kombination aus niedrigen Wachstumsperspektiven und hoher fiskalischer Unsicherheit wirkt belastend – und sie fördert gleichzeitig die Erwartung, dass die europäische Hochzinsphase länger andauern könnte, als der Markt noch vor wenigen Wochen angenommen hat. Die aktuellen Markterwartungen reflektieren genau das: Die Wahrscheinlichkeit einer 25-bp-Zinssenkung durch die EZB bis September 2026 liegt derzeit lediglich bei rund 40 %, und selbst für März 2027 wird weiterhin ein Leitzinsniveau von 1,97 % eingepreist. Damit preisen die Märkte kein schnelles geldpolitisches Entgegenkommen ein.







Zudem achten Marktteilnehmer verstärkt auf das hohe Emissionsvolumen deutscher Staatsanleihen, das ebenfalls Druck auf die Kurse ausübt. Anleger fragen sich, ob die geplanten fiskalischen Maßnahmen der Bundesregierung – insbesondere im Zuge der angekündigten Ausgabenerhöhungen – in einem Umfeld steigender Refinanzierungskosten überhaupt Wachstumsimpulse setzen können.







Auch der internationale Vergleich verschiebt die relative Attraktivität: In den USA haben Investoren ihre Erwartungen für eine Fed-Zinssenkung im Dezember deutlich zurückgenommen. Nach der Wiedereröffnung der Regierung, schwächeren Arbeitsmarktsignalen und einer zunehmend gespaltenen Fed-Kommunikation liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung nur noch bei rund 50 %. Das stärkt den Dollar und erhöht den Renditedruck auf europäische Staatsanleihen zusätzlich.







Fazit:



Der Bund-Future steht klar unter Druck. Die jüngste Korrektur der Wirtschaftsprognosen, das steigende Renditeniveau, die Zurückhaltung der EZB und ein hohes Emissionsaufkommen belasten das technische und fundamentale Bild gleichzeitig. Der starke Rücksetzer nach dem Zwischenhoch am Donnerstag zeigt, wie fragil die Marktstruktur aktuell ist. Ohne eine deutliche Entspannung auf der Zinsseite oder neue Wachstumsimpulse bleibt der Bund-Future kurzfristig anfällig für weitere Schwäche.

