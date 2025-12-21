    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Carsten Stork

    1001 Aufrufe 1001 0 Kommentare 0 Kommentare

    Steigende Renditen, steigende Schulden – der Bund bleibt unter Druck

    Der deutsche Bund-Future setzte seine Schwächephase in der vergangenen Woche fort. Nach einem bereits negativen Vorzeichen in der Vorwoche verlor der Kontrakt erneut 0,38 % und schloss bei 126,98 Punkten. Zwar kam es im Vorfeld der EZB-Sitzung am …

    Carsten Stork - Steigende Renditen, steigende Schulden – der Bund bleibt unter Druck
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der deutsche Bund-Future setzte seine Schwächephase in der vergangenen Woche fort. Nach einem bereits negativen Vorzeichen in der Vorwoche verlor der Kontrakt erneut 0,38 % und schloss bei 126,98 Punkten. Zwar kam es im Vorfeld der EZB-Sitzung am Donnerstag, dem 18.12., noch zu einem kurzfristigen Anstieg bis 127,79, doch diese Bewegung erwies sich als nicht nachhaltig. In der Folge dominierte Verkaufsdruck, und der Markt schloss nahe dem Wochentief am Freitag.

    Treiber der Bewegung war vor allem das Zins- und Renditeumfeld. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe stieg bis zum 19.12. auf rund 2,90 % und markierte damit den höchsten Stand seit März 2025. Hintergrund waren robuste Konjunkturdaten sowie die Einschätzung, dass die EZB angesichts stabiler Inflation und verbesserter Wachstumsprognosen vorerst keine weiteren Zinssenkungen plant. Entsprechend nahm der Druck auf den Bund-Future weiter zu.

    Die EZB-Kommunikation verstärkte diesen Effekt. Die Leitzinsen wurden unverändert belassen, gleichzeitig sprach die Notenbank von einer „guten Ausgangslage“ der Geldpolitik. Die nach oben revidierten BIP-Projektionen für den Euroraum (2025: 1,4 %, 2026: 1,2 %) wurden vom Markt als Signal für einen längeren Zinsstillstand interpretiert – mit entsprechend steigenden Renditen.

    Zusätzliche Belastung kam von der fiskalischen Seite. Auf EU-Ebene konnte keine Einigung erzielt werden, die bei Euroclear eingefrorenen Gelder der russischen Zentralbank zu beschlagnahmen. Stattdessen wurde ein zinsloser Kredit an die Ukraine in Höhe von 90 Mrd. Euro beschlossen. Parallel dazu kündigte Deutschland zusätzliche Rüstungsausgaben von 50 Mrd. Euro an. Beides unterstreicht, dass die Verschuldung der europäischen Staaten kurz- und mittelfristig weiter zunimmt – ein Umfeld, das strukturell steigende Renditen begünstigt.

    Fazit:
    Der Bund-Future leidet aktuell unter einer klaren Kombination aus hawkisher EZB-Interpretation, steigenden Renditen und zunehmender fiskalischer Expansion. Solange sich an dieser Gemengelage nichts ändert, bleibt der Druck auf Staatsanleihen bestehen. Die Bewegung der vergangenen Woche bestätigt das übergeordnete Bild: Renditen nach oben, Bonds unter Druck.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Steigende Renditen, steigende Schulden – der Bund bleibt unter Druck Der deutsche Bund-Future setzte seine Schwächephase in der vergangenen Woche fort. Nach einem bereits negativen Vorzeichen in der Vorwoche verlor der Kontrakt erneut 0,38 % und schloss bei 126,98 Punkten. Zwar kam es im Vorfeld der EZB-Sitzung am …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     