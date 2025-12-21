Steigende Renditen, steigende Schulden – der Bund bleibt unter Druck

Der deutsche Bund-Future setzte seine Schwächephase in der vergangenen Woche fort. Nach einem bereits negativen Vorzeichen in der Vorwoche verlor der Kontrakt erneut 0,38 % und schloss bei 126,98 Punkten. Zwar kam es im Vorfeld der EZB-Sitzung am Donnerstag, dem 18.12., noch zu einem kurzfristigen Anstieg bis 127,79, doch diese Bewegung erwies sich als nicht nachhaltig. In der Folge dominierte Verkaufsdruck, und der Markt schloss nahe dem Wochentief am Freitag.







Treiber der Bewegung war vor allem das Zins- und Renditeumfeld. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe stieg bis zum 19.12. auf rund 2,90 % und markierte damit den höchsten Stand seit März 2025. Hintergrund waren robuste Konjunkturdaten sowie die Einschätzung, dass die EZB angesichts stabiler Inflation und verbesserter Wachstumsprognosen vorerst keine weiteren Zinssenkungen plant. Entsprechend nahm der Druck auf den Bund-Future weiter zu.







Die EZB-Kommunikation verstärkte diesen Effekt. Die Leitzinsen wurden unverändert belassen, gleichzeitig sprach die Notenbank von einer „guten Ausgangslage“ der Geldpolitik. Die nach oben revidierten BIP-Projektionen für den Euroraum (2025: 1,4 %, 2026: 1,2 %) wurden vom Markt als Signal für einen längeren Zinsstillstand interpretiert – mit entsprechend steigenden Renditen.







Zusätzliche Belastung kam von der fiskalischen Seite. Auf EU-Ebene konnte keine Einigung erzielt werden, die bei Euroclear eingefrorenen Gelder der russischen Zentralbank zu beschlagnahmen. Stattdessen wurde ein zinsloser Kredit an die Ukraine in Höhe von 90 Mrd. Euro beschlossen. Parallel dazu kündigte Deutschland zusätzliche Rüstungsausgaben von 50 Mrd. Euro an. Beides unterstreicht, dass die Verschuldung der europäischen Staaten kurz- und mittelfristig weiter zunimmt – ein Umfeld, das strukturell steigende Renditen begünstigt.







Fazit:



Der Bund-Future leidet aktuell unter einer klaren Kombination aus hawkisher EZB-Interpretation, steigenden Renditen und zunehmender fiskalischer Expansion. Solange sich an dieser Gemengelage nichts ändert, bleibt der Druck auf Staatsanleihen bestehen. Die Bewegung der vergangenen Woche bestätigt das übergeordnete Bild: Renditen nach oben, Bonds unter Druck.

