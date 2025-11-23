Arabica Coffee mit heftigem Wochenumschwung — Tarife sorgen für Schockbewegung

Der Arabica-Future zeigte in der vergangenen Woche eine außergewöhnlich volatile Marktphase. Auf Wochenbasis schloss der Kontrakt bei 372,15 US-Cent und damit –0,69%, doch die Bewegung dahinter war deutlich dramatischer als die Statistik vermuten lässt.







Bis Dienstag sah alles nach einer Fortsetzung des vorangegangenen Aufwärtstrends aus: Der Markt stieg noch einmal bis auf 390,40 US-Cent und markierte damit ein neues lokales Hoch. Der Trend wirkte konstruktiv, getragen von festeren physischen Prämien und einer spürbaren Verengung im Nahkontrakt. Doch diese Struktur wurde am Freitag abrupt ausgelöscht.







Der Auslöser war politischer Natur: Die US-Administration hob die 40%-Tarife auf brasilianische Agrarprodukte — darunter auch Kaffee — überraschend wieder auf. Die Meldung traf den Markt vorbörslich, worauf der Arabica-Future mit einem massiven Gap-Down eröffnete. Im Tief rutschte der Kontrakt bis auf 351,65 US-Cent, der stärkste intraday-Einbruch seit Mitte Oktober. Erst im späten Handel gelang eine leichte Stabilisierung.







Fundamental erhöhte die Maßnahme unmittelbar das Angebotspotenzial für US-Importeure. Gleichzeitig meldete Brasilien regional günstige Niederschlagsmengen, was die Erwartungen an die kommende Ernte zusätzlich stützte. Diese Kombination — mehr Angebotsfantasie plus verbesserte Wetterlage — erzeugte ein klares Belastungsmomentum auf der Terminseite.







Technisch betrachtet bleibt Arabica nach dem Wochenabschluss in einer großen Seitwärtsrange gefangen, doch die Struktur ist angeschlagen: Das schnelle Abverkaufen der Gewinne vor dem Wochenende zeigt fehlende Kaufbereitschaft auf höheren Niveaus. Gleichzeitig liegt jedoch eine deutliche Übertreibung im Intraday-Verlauf vor, was in den kommenden Sitzungen auch zu einer Erholung führen kann, sobald die Panikreaktion auf die Tarife vollständig eingepreist ist.







Fazit:



Der Markt erlebte eine politisch getriebene, scharfe Korrektur, bleibt aber trotz des Rücksetzers über den wichtigen Unterstützungszonen von 350 US-Cent. Solange der Bereich zwischen 350–360 US-Cent hält, bleibt Arabica taktisch stabil, auch wenn das Momentum kurzfristig klar gedämpft ist. Erst oberhalb von 385–390 US-Cent wäre der Weg wieder frei für eine technische Erholung.

