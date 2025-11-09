    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKaffee RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kaffee

    Arabica Coffee im Höhenflug – starker Wochengewinn und bullische Saisonalität

    Der Arabica Coffee Future verzeichnete in der vergangenen Woche einen kräftigen Anstieg von +4,95 % und schloss bei 411,40 US-Cent pro Pfund. Damit bleibt der Preis über der psychologisch wichtigen Marke von 4 US-Dollar und setzt den seit Oktober laufenden Aufwärtstrend fort.

    Mehrere fundamentale Faktoren stützen den Markt: Die ICE-Lagerbestände sind mit rund 430.000 Säcken auf dem niedrigsten Stand seit eineinhalb Jahren. Gleichzeitig sorgen unterdurchschnittliche Niederschläge in Minas Gerais, Brasiliens wichtigster Arabica-Region, für Sorgen um die kommende Ernte. Hinzu kommen taifunbedingte Risiken in Vietnam, die auch den Robusta-Markt beeinflussen – und damit den Aufwärtsdruck auf Arabica zusätzlich verstärken.

    Kurzfristig könnte der geplante Zufluss von 150.000 Säcken brasilianischer Arabica-Bohnen in europäische ICE-Lagerhäuser für eine gewisse Entspannung sorgen. Doch angesichts der engen globalen Versorgungslage und saisonal steigender Nachfrage dürfte die strukturelle Knappheit bestehen bleiben.

    Technisch betrachtet zeigt sich Arabica klar im Aufwärtstrend: Solange sich der Preis über 390 US-Cent hält, bleibt das Bild bullisch. Ein Ausbruch über 420 US-Cent würde den Weg in Richtung der Hochs aus dem Frühjahr 2022 freimachen.

    Fazit:
    Arabica bestätigt mit dem Wochenplus seine Stärke und profitiert von saisonaler Nachfrage, wetterbedingten Risiken und knappen Beständen. Sollte sich der Trend fortsetzen, sind bis Jahresende weitere Kursgewinne wahrscheinlich – das Momentum spricht klar für die Bullen.

