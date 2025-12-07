Carsten Stork
Arabica-Kaffee hält erstaunlich gut – trotz Angebotsdruck aus Brasilien
Der Arabica Coffee Future (ICE US) beendete die Woche 1,23 % tiefer bei 374,30 US-Cent. Das wirkt zunächst unspektakulär – tatsächlich ist es bemerkenswert, wie stabil sich der Markt hält. Denn fundamental kam mit dem neuen Conab-Bericht aus …
Foto: renditemanufaktur.de
Der Arabica Coffee Future (ICE US) beendete die Woche 1,23 % tiefer bei 374,30 US-Cent. Das wirkt zunächst unspektakulär – tatsächlich ist es bemerkenswert, wie stabil sich der Markt hält. Denn fundamental kam mit dem neuen Conab-Bericht aus Brasilien Druck auf die Notierungen: Die Ernteschätzung wurde auf 56,5 Mio. Sack angehoben, was einem Plus von 4,3 % gegenüber Vorjahr entspricht.
Dass Arabica unter diesen Bedingungen kaum nachgibt, ist ein Zeichen von Stärke.
Positiv stimmt zudem die Positionierungsseite: Die nachgelieferten COT-Daten (Ende Oktober) zeigen, dass das Managed Money seine Long-Position weiter aufgestockt hat – auf über 44.000 Kontrakte. Das ist ein klar bullisches Sentiment und unterstreicht, dass institutionelle Anleger steigende Preise erwarten.
Auch die Saisonalität spricht für höhere Kurse: Historisch läuft Arabica von Mitte November bis Jahresende stark nach oben. Der aktuelle Preisverlauf fügt sich sauber in dieses Muster ein.
Fazit:
Wir bleiben im Kaffee engagiert. Die Kombination aus stabiler Preisreaktion trotz Angebotswachstum, steigender institutioneller Nachfrage und saisonaler Unterstützung spricht weiter für steigende Notierungen. Rücksetzer bleiben Kaufchancen.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen