    Carsten Stork

    Arabica-Kaffee hält erstaunlich gut – trotz Angebotsdruck aus Brasilien

    Der Arabica Coffee Future (ICE US) beendete die Woche 1,23 % tiefer bei 374,30 US-Cent. Das wirkt zunächst unspektakulär – tatsächlich ist es bemerkenswert, wie stabil sich der Markt hält. Denn fundamental kam mit dem neuen Conab-Bericht aus …

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Arabica Coffee Future (ICE US) beendete die Woche 1,23 % tiefer bei 374,30 US-Cent. Das wirkt zunächst unspektakulär – tatsächlich ist es bemerkenswert, wie stabil sich der Markt hält. Denn fundamental kam mit dem neuen Conab-Bericht aus Brasilien Druck auf die Notierungen: Die Ernteschätzung wurde auf 56,5 Mio. Sack angehoben, was einem Plus von 4,3 % gegenüber Vorjahr entspricht.

    Dass Arabica unter diesen Bedingungen kaum nachgibt, ist ein Zeichen von Stärke.

    Positiv stimmt zudem die Positionierungsseite: Die nachgelieferten COT-Daten (Ende Oktober) zeigen, dass das Managed Money seine Long-Position weiter aufgestockt hat – auf über 44.000 Kontrakte. Das ist ein klar bullisches Sentiment und unterstreicht, dass institutionelle Anleger steigende Preise erwarten.

    Auch die Saisonalität spricht für höhere Kurse: Historisch läuft Arabica von Mitte November bis Jahresende stark nach oben. Der aktuelle Preisverlauf fügt sich sauber in dieses Muster ein.

    Fazit:
    Wir bleiben im Kaffee engagiert. Die Kombination aus stabiler Preisreaktion trotz Angebotswachstum, steigender institutioneller Nachfrage und saisonaler Unterstützung spricht weiter für steigende Notierungen. Rücksetzer bleiben Kaufchancen.

