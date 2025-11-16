Coffee stürzt ab – politischer Schock trifft einen eigentlich bullischen Markt

Der Arabica-Kaffeefuture zeigte in der vergangenen Woche eine extrem volatile Entwicklung. Trotz eines kräftigen Hochs zur Wochenmitte fiel der Markt deutlich zurück und beendete die Woche mit einem Minus von 2,55 % bei 400,85 US-Cent. Am Freitag rutschte der Future kurzzeitig sogar unter die psychologisch wichtige 400-Cent-Marke – ein Niveau, das zuletzt immer wieder als kurzfristige Unterstützung fungierte. Damit setzt sich die Schwächephase der letzten Handelstage fort, obwohl Coffee zur Wochenmitte noch ein markantes Hoch von 423,95 US-Cent erreicht hatte.







Der Kursrutsch war klar fundamental getrieben: Zum einen brachen die brasilianischen Exporte im Oktober um 20 % gegenüber dem Vorjahr ein – ein strukturell bullisches Signal, das eigentlich für knapperes Angebot spricht. Gleichzeitig aber belastet eine entscheidende politische Komponente den Markt: Die USA haben auf brasilianische Kaffeeimporte in den vergangenen Monaten einen 50 %-Tarif erhoben, was die gesamten US-Einkäufe halbiert hat. Diese Importzölle drücken spürbar auf die Nachfrage, weshalb der Markt die schwächeren Exportzahlen Brasiliens nicht positiv, sondern als Belastung interpretiert.







Die Volatilität verschärfte sich zusätzlich durch neue Aussagen aus Washington. Finanzminister Scott Bessent kündigte am Mittwoch „substantial tariff relief“ an – und Präsident Trump sagte im selben Atemzug, er wolle die Zölle senken, „um endlich wieder Kaffee ins Land zu bekommen“. Für Coffee war das ein Schockmoment: Der Markt preiste plötzlich die Aussicht ein, dass die extrem belastende Tarifsituation wegfallen könnte. Das führte zu einem abrupten Ausverkauf, der die dreitägige Rally von fast 7 % komplett zunichtemachte.







Parallel dazu bleiben die physischen Fundamentaldaten angespannt: ICE-zertifizierte Arabica-Bestände sind auf ein 1,75-Jahres-Tief gefallen, nachdem sie seit August in fast allen Ursprüngen rückläufig sind. Auch die Wetterlage in Brasilien sorgt für Unsicherheit – zwar haben jüngste Regenfälle die 2026/27-Aussichten etwas stabilisiert, aber das Potenzial eines schwer einzuschätzenden Ernteverlaufs bleibt bestehen.







In Summe war die Woche geprägt von einem extremen Wechselspiel aus geopolitischen Signalen, Tarifpolitik und physischer Knappheit. Coffee bewegt sich deshalb derzeit zwischen strukturell bullischen Faktoren und politisch erzeugtem Druck – ein Gemisch, das kurzfristig erhebliche Ausschläge verursachen kann.







Fazit:



Arabica Coffee hat eine nervöse Woche hinter sich, in der politische Schlagzeilen die Kursbildung dominiert haben. Die Volatilität bleibt hoch, solange unklar ist, ob die USA die Zölle wirklich senken. Fundamental bleibt das Marktbild jedoch konstruktiv: niedrige Bestände, schwächere brasilianische Exporte und ein wetterabhängiges Ernteprofil sprechen für anhaltende Angebotsrisiken. Ich bleibe deshalb grundsätzlich positiv für Coffee – mit dem Hinweis, dass politische Aussagen kurzfristig immer wieder heftige Gegenbewegungen auslösen können.

