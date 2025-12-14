    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlbemarle AktievorwärtsNachrichten zu Albemarle

    Albemarle Corp.: Jahreshoch bestätigt – Momentum bleibt klar auf der Oberseite

    Die Albemarle Corp. setzte ihre Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche konsequent fort. Die Aktie legte +6,03 % zu und schloss bei 132,73 AUD. Am Freitag, dem 12. Dezember, markierte Albemarle zudem ein neues Jahreshoch bei 136,10 AUD, womit das …

    Albemarle Corp.: Jahreshoch bestätigt – Momentum bleibt klar auf der Oberseite
    Foto: renditemanufaktur.de
    Die Albemarle Corp. setzte ihre Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche konsequent fort. Die Aktie legte +6,03 % zu und schloss bei 132,73 AUD. Am Freitag, dem 12. Dezember, markierte Albemarle zudem ein neues Jahreshoch bei 136,10 AUD, womit das positive Trendbild technisch bestätigt wurde.

    Fundamental kam zuletzt zusätzliche Unterstützung aus mehreren Richtungen. Albemarle meldete den erfolgreichen Abschluss der Validierungsphase seiner Direct-Lithium-Extraction-Pilotanlage (DLE) in Chile. Mit einer Lithium-Rückgewinnungsquote von über 94 %, einer Betriebsdauer von mehr als 3.000 Stunden und einer Wasser-Wiederverwendungsrate von bis zu 85 % unterstreicht das Projekt die technologische Reife der DLE-Strategie. Damit ist der Weg frei für die Planung einer kommerziellen Anlage sowie das Umweltgenehmigungsverfahren.

    Zusätzlich stärkt Albemarle seine Position entlang der Wertschöpfungskette durch neue Partnerschaften. Die jüngst gemeldete Offtake-Vereinbarung zwischen Power Metals und Albemarle im Bereich Cäsium-Konzentrate (inklusive CAD 5 Mio. Pre-Payment) unterstreicht die strategische Rolle Albemarles als zentraler Abnehmer und Verarbeiter kritischer Rohstoffe. Auch operativ bleibt der Fokus klar auf Effizienz, Kostensenkung und dem Ausbau der globalen Lithium-Konversionskapazitäten gerichtet.

    Technisch bleibt die Aktie sauber im Aufwärtstrend. Rücksetzer wurden zuletzt zügig gekauft, und das neue Jahreshoch signalisiert anhaltendes institutionelles Interesse – trotz eines weiterhin volatilen Umfelds im Lithium-Sektor.

    Fazit:
    Albemarle bestätigt sowohl technisch als auch fundamental ihre Stärke. Das neue Jahreshoch ist ein wichtiges Signal, dass der Markt die Fortschritte bei DLE, Kapazitätsausbau und strategischen Partnerschaften honoriert. Wir bleiben engagiert und sehen die Aktie weiterhin als Kernposition im Lithium-Segment mit attraktivem Chancen-Risiko-Profil in Richtung Jahresende und darüber hinaus.

    Carsten Stork Albemarle Corp.: Jahreshoch bestätigt – Momentum bleibt klar auf der Oberseite Die Albemarle Corp. setzte ihre Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche konsequent fort. Die Aktie legte +6,03 % zu und schloss bei 132,73 AUD. Am Freitag, dem 12. Dezember, markierte Albemarle zudem ein neues Jahreshoch bei 136,10 AUD, womit das …
