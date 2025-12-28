Albemarle Corp. – Momentum bestätigt, neues Jahreshoch signalisiert Stärke

Die Aktie der Albemarle Corp. setzte ihren Aufwärtstrend in der vergangenen Woche fort und legte +2,91 % zu. Am Freitag, dem 26. Dezember, markierte der Titel ein neues Jahreshoch bei 152,05 AUD und schloss die Woche leicht darunter bei 150,06 AUD. Damit bestätigt Albemarle die zuletzt aufgebaute Momentum-Struktur und bleibt klar in einer Führungsrolle innerhalb des Lithium-Segments.







Der Wochenverlauf war dabei technisch sauber. Nach einer kurzen Konsolidierung zu Wochenbeginn über der 145-AUD-Zone setzte sich der Aufwärtsimpuls erneut durch. Rücksetzer wurden konsequent gekauft, was auf eine weiterhin hohe Nachfrage institutioneller Investoren hindeutet. Das neue Jahreshoch ist aus charttechnischer Sicht ein wichtiges Signal: Der Markt ist bereit, höhere Preisniveaus zu akzeptieren, ohne dass es bislang zu nennenswertem Verkaufsdruck kommt.







Fundamental bleibt Albemarle in einem anspruchsvollen, aber chancenreichen Umfeld positioniert. Trotz der weiterhin volatilen Lithiumpreise zeigt der Markt, dass er zwischen kurzfristigem Preiszyklus und langfristiger strategischer Bedeutung differenziert. Die Aktie profitiert von der Erwartung, dass sich der globale Lithium-Markt mittelfristig wieder strukturell verengt, während Albemarle seine Produktionsbasis und Effizienz weiter verbessert. Für den Kursverlauf entscheidend ist dabei weniger der aktuelle Spotpreis, sondern die Wahrnehmung, dass Albemarle zu den wenigen Anbietern gehört, die auch in einem schwierigen Preisumfeld profitabel skalieren können.







Aus Marktsicht ist zudem relevant, dass Albemarle zuletzt deutlich stärker performt hat als viele andere Werte aus dem Batterie- und Rohstoffumfeld. Das spricht für relative Stärke und erklärt, warum Kapitalzuflüsse selbst nach der bereits kräftigen Aufwärtsbewegung anhalten. Solange sich die Aktie oberhalb der psychologisch wichtigen 150-AUD-Marke behaupten kann, bleibt das kurzfristige Bild konstruktiv.







Fazit:



Albemarle bestätigt mit dem neuen Jahreshoch seine technische Stärke und bleibt klar im Aufwärtstrend. Die Aktie zeigt sauberes Momentum, hohe Kaufbereitschaft bei Rücksetzern und relative Stärke gegenüber dem Sektor. Solange sich der Kurs oberhalb von 150 AUD stabilisiert, bleibt die Positionierung attraktiv. Kurzfristige Schwankungen sind jederzeit möglich, ändern jedoch nichts an der insgesamt positiven Struktur.

