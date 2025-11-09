Albemarle Corp. – Q3-Ergebnisse signalisieren Bodenbildung im Lithiumsektor

Die Aktie von Albemarle Corp. (ALB) beendete die Woche mit einem leichten Plus von +0,73 % und schloss bei 97,18 USD – knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 USD. Nach Monaten fallender Kurse deutet sich eine Stabilisierung im Lithiumsektor an.







Quartalsergebnisse: Verlust sinkt, operative Kennzahlen verbessern sich



Albemarle meldete für das dritte Quartal 2025 einen Nettoverlust von 161 Mio. USD, deutlich weniger als im Vorjahr (–1,07 Mrd. USD). Der Umsatz sank leicht auf 1,31 Mrd. USD, übertraf jedoch die Markterwartungen.



Im Segment Energy Storage stieg das Absatzvolumen um 8 %, was die anhaltend hohe Nachfrage nach Lithium unterstreicht. Der Preisrückgang um rund 8 % belastete zwar die Erlöse, wurde aber durch niedrigere Inputkosten und Effizienzmaßnahmen weitgehend kompensiert. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg auf 225,6 Mio. USD, nach 211,5 Mio. USD im Vorjahr.







Finanzlage: klare Priorität auf Cashflow und Kostendisziplin



Albemarle verfügt über 1,93 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer langfristigen Verschuldung von 3,18 Mrd. USD. Der operative Cashflow stieg in den ersten neun Monaten um 29 % auf 893,8 Mio. USD.



Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2025 einen positiven Free Cashflow zwischen 300 und 400 Mio. USD sowie Investitionen in Höhe von rund 600 Mio. USD – deutlich weniger als im Vorjahr. Der Fokus liegt klar auf Ertragsqualität, nicht auf Volumenwachstum.







Marktumfeld: strukturell stark, zyklisch herausfordernd



CEO Kent Masters betonte, dass die globale Lithium-Nachfrage 2025 um rund 30 % gestiegen ist – getragen von Elektromobilität und stationären Speicherlösungen. Besonders stark wächst Nordamerika, getrieben durch neue Förderprogramme und Abnahmeverträge.



Etwa 45 % der 2025er-Verkäufe erfolgen inzwischen über langfristige Verträge mit Preisuntergrenzen – ein strategisch wichtiger Puffer gegen kurzfristige Preisschwankungen. Die Wiederinbetriebnahme stillgelegter Kapazitäten wird vorerst nicht in Betracht gezogen – ein Zeichen für Angebotsdisziplin im Sektor.







Technische Lage und Perspektive



Die Kurszone um 95–100 USD bildet eine solide Basis. Ein Ausbruch über 100 USD könnte den Weg in Richtung 110–115 USD öffnen. Fundamentale Faktoren wie sinkende Kosten, stabile Nachfrage und erste Preissteigerungen in China (aktuell etwa 10 USD/kg) sprechen für eine Bodenbildung im laufenden Quartal.







Fazit



Albemarle befindet sich in einer Phase operativer Konsolidierung – mit positiver Tendenz. Die Kombination aus Kostendisziplin, struktureller Nachfrage und wachsender Kapitalstärke legt den Grundstein für eine mögliche Trendwende 2026.



Der Lithiumsektor bleibt zyklisch, aber die Signale für eine nachhaltige Erholung verdichten sich. Albemarle bleibt einer der zentralen Profiteure dieser Entwicklung.

