Albemarle Corp.: Volatil, aber weiter im Aufwärtstrend

Albemarle bleibt eine der nervenaufreibendsten Aktien im Rohstoffsektor – und gleichzeitig einer der klaren Gewinner. In der vergangenen Woche legte die Aktie um +1,42 % zu und schloss bei 116,78 AUD. Auf Wochensicht wirkt das unspektakulär, doch seit dem 10. September steht immer noch ein Anstieg von fast 80 % zu Buche. Dazwischen lagen heftige Ausschläge: Allein am Donnerstag verlor Albemarle 7,4 %, um am Freitag wieder um 0,6 % zuzulegen.







Treiber dieser Schwankungen ist ein Lithiummarkt, der zwischen strukturellem Wachstum und kurzfristigen Schocks pendelt. Nach der Schließung der Jianxiawo-Mine des chinesischen Batterieherstellers CATL explodierten die Preise im Sommer, zuletzt kam es jedoch zu einer scharfen Gegenbewegung: Die wichtigsten Lithiumkontrakte an der Guangzhou Futures Exchange gaben nach Eingriffen gegen Spekulation und Berichten über eine mögliche Wiederaufnahme der Produktion zweistellig nach und machten einen Großteil der vorherigen Rally wieder wett. Albemarle reagiert auf diese Preissprünge mit entsprechenden Kursbewegungen – 16 Tagesbewegungen von ±5 % in nur drei Monaten sprechen eine klare Sprache.







Auf der fundamentalen Seite bleibt das Bild jedoch intakt: Der globale Lithiumbedarf wächst weiter mit der Dynamik des EV-Marktes. Weltweit stiegen die Elektroauto-Verkäufe und der Lithiumbedarf in diesem Jahr jeweils um rund 30 %, und der Konzern rechnet mittelfristig mit einem zweistelligen jährlichen Nachfragewachstum. Albemarle nutzt diese Phase, um seine Konversionskapazitäten auszubauen, Projekte zu optimieren und gleichzeitig die Kostenstruktur zu verschlanken. Für 2025 sind Produktivitäts- und Kosteneinsparungen von rund 450 Mio. USD angekündigt, die Investitionsausgaben werden gezielt zurückgefahren.







Fazit:



Albemarle bleibt ein Hochvolatilitätswert im Epizentrum des Lithium-Zyklus. Kurzfristig sorgen Nachrichten zu chinesischen Minen, Terminbörsen und Regulierung für heftige Ausschläge, doch der übergeordnete Trend – wachsender Lithiumbedarf, Kapazitätsausbau und konsequente Kostensenkungen – bleibt positiv. Der jüngste Wochenanstieg von „nur“ +1,42 % ist vor diesem Hintergrund eher eine Beruhigungspause nach einer 80-prozentigen Rally. Für taktische Trader bedeutet das: Schwankungen bleiben extrem, der strukturelle Investment-Case ist aber weiterhin intakt.

